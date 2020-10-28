為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美印軍事同盟 學者：中國若侵台恐面臨兩線作戰

    美國國務卿龐皮歐（左二）與國防部長艾斯培（左一）26日抵達印度訪問，當天隨即與印度外交部長蘇杰生（右一）、國防部長辛赫（右二）分別會面，4人27日舉行連續第3年的美印「2+2」對話。（路透資料照）

    美國國務卿龐皮歐（左二）與國防部長艾斯培（左一）26日抵達印度訪問，當天隨即與印度外交部長蘇杰生（右一）、國防部長辛赫（右二）分別會面，4人27日舉行連續第3年的美印「2+2」對話。（路透資料照）

    2020/10/28 09:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與印度近日簽署「地理空間基本交流與合作協定」（BECA），未來印度的美製武器在美方軍事衛星高機密影像及最新科技加持下，打擊高精準度將成為震懾中國野心的重要力量。美國學者認為，美印兩國軍事同盟，有利穩定西太平洋局勢，若中國與台灣發生軍事衝突，印度的軍事力量可起牽制和威懾作用。

    美國國務卿龐皮歐與國防部長艾斯培26日抵達印度訪問，當天隨即與印度外交部長蘇杰生、國防部長辛赫分別會面，4人27日舉行連續第3年的美印「2+2」對話，接著簽署「地理空間基本交流與合作協定」，美方將把屬於最高等級機密的衛星與感測資料分享給印度，透過一系列地形、航海、航空數據，印方未來瞄準飛彈、無人機及部署軍隊的精確性，可望大幅提高。

    《自由亞洲電台》報導，美國哈佛大學政治學博士、獨立學者顧為群表示，此次美印兩國在軍事同盟關係上的加強是共同遏制中國崛起，也是美國印太戰略的積極調整，有利於在地緣上穩定西太平洋局勢，特別是中國對台灣的軍事壓力。

    顧為群認為，一旦在西太平洋地區中國和台灣發生軍事衝突，印度軍事力量的加強可起到牽制和威懾作用，若是印度在中國西南邊境有一些軍事動作，會造成中國兩線作戰的局面，在軍事與戰略上，兩線作戰是軍事上的大忌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海軍情》美2架偵察機在中國沿海抵近偵察 距離僅50海里
    2020/10/20 10:25

    台海軍情》美2架偵察機在中國沿海抵近偵察 距離僅50海里
    中國不敢武力攻台 專家：主要有2大原因
    2020/10/16 15:27

    中國不敢武力攻台 專家：主要有2大原因
    美軍機深夜巡弋台海！「神秘四邊形」繞圈6小時
    2020/10/14 14:08

    美軍機深夜巡弋台海！「神秘四邊形」繞圈6小時
    中國頻派戰機越台海中線 專家：台灣人不會因此贊成統一
    2020/09/29 15:01

    中國頻派戰機越台海中線 專家：台灣人不會因此贊成統一
    國際今日熱門
    林鄭月娥：下月起在中國港人回港 免14日檢疫
    2020/10/27 11:44

    林鄭月娥：下月起在中國港人回港 免14日檢疫

    中官媒再宣揚習思想 專家：為習2022年繼續執政鋪路
    2020/10/27 10:58

    中官媒再宣揚習思想 專家：為習2022年繼續執政鋪路

    拜登選情被反超 美民調：逾半選民相信杭特「通中」醜聞
    2020/10/27 11:55

    拜登選情被反超 美民調：逾半選民相信杭特「通中」醜聞

    巴瑞特新官上任 外媒稱可能影響歐巴馬健保、墮胎權議題
    2020/10/27 11:04

    巴瑞特新官上任 外媒稱可能影響歐巴馬健保、墮胎權議題 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播