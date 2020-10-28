美印軍事同盟 學者：中國若侵台恐面臨兩線作戰

美國國務卿龐皮歐（左二）與國防部長艾斯培（左一）26日抵達印度訪問，當天隨即與印度外交部長蘇杰生（右一）、國防部長辛赫（右二）分別會面，4人27日舉行連續第3年的美印「2+2」對話。（路透資料照）

2020/10/28 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國與印度近日簽署「地理空間基本交流與合作協定」（BECA），未來印度的美製武器在美方軍事衛星高機密影像及最新科技加持下，打擊高精準度將成為震懾中國野心的重要力量。美國學者認為，美印兩國軍事同盟，有利穩定西太平洋局勢，若中國與台灣發生軍事衝突，印度的軍事力量可起牽制和威懾作用。

美國國務卿龐皮歐與國防部長艾斯培26日抵達印度訪問，當天隨即與印度外交部長蘇杰生、國防部長辛赫分別會面，4人27日舉行連續第3年的美印「2+2」對話，接著簽署「地理空間基本交流與合作協定」，美方將把屬於最高等級機密的衛星與感測資料分享給印度，透過一系列地形、航海、航空數據，印方未來瞄準飛彈、無人機及部署軍隊的精確性，可望大幅提高。

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《自由亞洲電台》報導，美國哈佛大學政治學博士、獨立學者顧為群表示，此次美印兩國在軍事同盟關係上的加強是共同遏制中國崛起，也是美國印太戰略的積極調整，有利於在地緣上穩定西太平洋局勢，特別是中國對台灣的軍事壓力。

顧為群認為，一旦在西太平洋地區中國和台灣發生軍事衝突，印度軍事力量的加強可起到牽制和威懾作用，若是印度在中國西南邊境有一些軍事動作，會造成中國兩線作戰的局面，在軍事與戰略上，兩線作戰是軍事上的大忌。

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