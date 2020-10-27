泰國會議員突拿刀割自己 不滿總理帕拉育專制

泰國議員是維薩恩在立法議會表示不忍年輕人受傷，批評總理帕拉育後，突然持水果刀劃傷自己。（圖擷取自推特Deep Blue Sea）

2020/10/28 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕泰國27日立法議會中，一名議員批評總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）不顧國內民主聲浪後，突然拿水果刀劃傷自己左臂，當場震驚其他議員。現場醫護人員初步幫他包紮後，他被送往附近醫院，據稱傷口被縫了9針。

綜合外媒報導，該議員是維薩恩（Wisarn Techatheerawat），屬於反對黨成員，他今日在立法議會表示，不希望政府對示威者進行武力攻擊，也不希望看到年輕人流血，對此他想不出如何解決的方法。

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為了表明自己對此事的認真，維薩恩脫下外套，突然拿出一把水果刀多次劃傷自己左臂。議會主席川立派（Chuan Leekpai）當下表示不允許他傷害自己，但來不及阻止，憾事就已發生。在場議員與醫護人員協助處理傷口，並送往醫院治療。

據了解，維薩恩曾說自己這次流血，是為了向總理帕拉育表達自己的決心。在割傷自己前，他曾詢問帕拉育是要成為「暴君」還是「英雄」，並稱他是在向鎮壓人民的軍政府抗議。

泰國立法議會昨日（26）到今日舉行為期兩天的特別會議，試圖解決國內近日的政治矛盾。多位反對派議員要求總理帕拉育下台，但遭到拒絕。

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