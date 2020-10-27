向美領事館申請庇護前...獨派港青鍾翰林遭港警逮捕

香港獨派的學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林（見圖），據稱原本在今天早上前往美國駐港總領事館尋求政治庇護，不料在美國總領事館附近遭港警攔截逮捕。（歐新社）

2020/10/27 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港獨派的學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林與另外2名前成員，在今天遭港警以違反《港版國安法》為由逮捕，據稱鍾翰林原本在今天早上前往美國駐港總領事館尋求政治庇護，不料在美國總領事館附近遭港警攔截逮捕。

綜合外媒報導，鍾翰林原本今天要再到警署報到，不料他從今晨8點起就失聯，最後港警證實他已遭逮捕的消息，另外2名學生動源的前成員何忻諾、陳渭賢也同樣遭警方逮捕；據稱鍾翰林在今天預計前往美國駐港總領事館尋求政治庇護，結果在該處附近遭港警國安處幹員逮捕。

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港警表示，國家安全處經進一步調查後，在今天上午逮捕19歲的鍾翰林，國安處認為他從今年8月至今於網路社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，涉嫌違反《港版國安法》的煽動他人分裂國家罪；而根據學生動源前成員何諾恆表示，據他了解，何忻諾以及陳渭賢在今天下午前往警署報到時遭到逮捕。

英國港人組織「香港之友」（Friends of Hong Kong）透露，他們之前便與鍾翰林聯繫，計畫進行「營救行動（rescue operation）」，協助他向美國駐港總領館申請政治庇護，結果在今天早上8點許發現最少有4名疑似港警國安處的幹員，在美國總領事館附近帶走鍾翰林，之後就不知去向；根據「學生動源」表示，鍾翰林等3名遭捕人士在律師陪同下，與警方製作筆錄。

「學生動源」在中共當局強推《港版國安法》後，隨即宣布解散香港本部，並計畫在台灣、美國、澳洲設立海外分部，繼續在海外推動港獨運動，不過港警國安處仍在7月29日以違反《國安法》為由，逮捕鍾翰林、何諾恆、何忻諾及陳渭賢在內的多名「學生動源」前成員，之後皆獲得保釋。

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