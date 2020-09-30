「愛國是義務非選擇」香港中聯辦主任駱惠寧：將加強愛國教育

香港中聯辦主任駱惠寧（見圖）今出席香港官方舉辦的中秋節及中國國慶活動時，強調未來要加強愛國教育，還說，作為中國人「愛國不是一種選擇，而是一種義務」。（彭博資料照）

2020/09/30 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港特區政府選在中國十一國慶前一天在香港會議展覽中心舉辦中秋酒會，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧和全國政協副主席董建華今日都出席，3人接力讚嘆「港版國安法」；身兼國安顧問的駱惠寧更表示，未來要「加強公職人員和青少年的憲法和《基本法》教育、國家安全和國情教育」等，強調作為「中國人」，「愛國不是一種選擇，而是一種義務，更是一種正道」。

綜合港媒報導，駱惠寧今日出席活動致詞時稱，「港區國安法」讓香港結束「港獨猖狂」和「黑暴撕裂」的動盪局面，讓人清楚認識堅守「一國底線」才有「兩制空間」，又說，未來將針對「公職人員」和「青少年」，加強中國憲法和《基本法》教育、國家安全和國情教育、中國歷史和文化教育。他強調，「身為中國人，愛國不是一種選擇，而是一種義務，更是一種正道」。

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林鄭月娥則就香港民生經濟「重回正軌」、中央協助抗疫等方面，再三感謝北京政府，最後信心喊話，「我相信在中央的大力支持、社會各界同心協力下，我們一定可以應對挑戰」。董建華也說，「沒有人能阻擋中華民族前進的步伐，沒有任何力量能離間中國與香港相連的關係」。

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