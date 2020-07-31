被控成立港獨組織 港國安警夜逮4學生

香港警方國家安全處二十九日派員逮捕已解散的組織「學生動源」前召集人鍾翰林及其女友何忻諾等四人，指控鍾翰林等人在名為「創制獨立黨」社群專頁發表建立「香港共和國」等宣言，明確指出如何達成「港獨」，觸犯分裂國家罪。（取自網路）

2020-07-31 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕本月成立的香港警務處國家安全處廿九日深夜證實，上月主動解散香港本部的香港獨派學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林等四名學生，近日涉嫌上網發表推動「香港獨立」的新組織成立宣言，涉及港區國安法「分裂國家罪」，已於當天被捕。港警首度由國安處出面抓人，不排除檢取此四人DNA，更是當局首度引用港區國安法限制網路言論，香港學界直呼「白色恐怖時代降臨」。

鍾翰林在中國人大通過港區國安法當天，即解散「學生動源」香港本部並退出組織；惟台灣、美國、澳洲等地「海外成員將正式設立外國分部接管組織一切事務，繼續推動香港獨立。」廿八日被捕的四人皆和此組織有淵源，除鍾翰林，還有前發言人何諾恆以及前成員何忻諾、陳渭賢。

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至於警方口中的港獨新組織，為廿一日在臉書發表成立宣言的「創制獨立黨」。宣言自稱創黨者為「學生動源」已完成學業的成員且均在海外，「明確主張香港獨立」，「以不設任何底線的抗爭模式驅逐中國殖民者」。

對國外宣傳也要調查

香港至今已有至少十五人因港區國安法被拘。港警國安處高級警司李桂華廿九日晚間指出，廿八日被捕四人均為學生，年紀介於十六至廿一歲，透過社交平台成立港獨組織，且「有問題留言」均在港區國安法上路後出現。他拒絕說明犯行細節，僅說「宣告」即「煽動」，強調依法有管轄權調查對在外國宣傳的案件。

一年前創立獨派「香港效益主義黨」的「學生動源」十八歲前成員劉康卅日發表聲明指出，他因擔心遭遇進一步政治迫害，上月底已在林榮基、鄭文傑等四名流亡海外港人成立的「避風驛」協助下，及時前往英國尋求政治庇護，呼籲英國、美國、歐盟、台灣、日本及全球「所有文明國家」制裁中、港政府。

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