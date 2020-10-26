放了又抓？ 泰國人權律師今保釋後再被捕

泰國民眾上週在示威中要求釋放人權律師安農，並要求總理帕拉育下台。（歐新社）

2020/10/26 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕泰國學運領導人安農（Anon Nampa）今日（26日）下午獲保釋後，警方再度以別的案件將他拘留。這位人權律師昨日就稱，就算法院批准他的保釋，也會以其他罪名再逮捕，如今預言竟成真。

根據《曼谷郵報》報導，安農今天下午獲清邁法院同意保釋後，再度被警方拘留，在律師陪同下又被送到曼谷，目前尚不清楚確切拘留地點。法院昨日就批准安農的保釋，但他一度拒絕，他表示釋放後自身安全會有疑慮，懷疑當局將以其他罪名再拘捕他。不料今日保釋不到一天再度被捕，還付了20萬泰銖（約18萬新台幣）保釋金。

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安農是泰國反政府運動意見領袖，今年因抗議活動多次被捕，法院更屢次以違反保釋條件將他拘提入獄。他在8月一次清邁的集會中，被警察指控煽動叛亂罪，最高可判刑7年，保釋之後在最近的政治活動中反覆被捕，最近一次是在本月15日總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）以緊急命令禁止集會後，他與多名社運領袖被捕。

安農9月曾經表示，當局反覆的逮捕過程已對他造成騷擾，他認為自己在監獄外能做的義務可能已經結束了。安農是泰國倡議君主制改革的先驅，他希望泰國君主制朝民主方向發展。

香港社運領袖黃之鋒昨天就發推警告，將釋放的民眾立刻再逮捕，本就是泰國政府打壓異己的新策略，如今他的警告和安農的預言都已成真。

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