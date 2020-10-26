教宗方濟各冊封13新樞機主教 美國出現首位非裔樞機

天主教美國華盛頓總教區總主教格雷戈里（紅袍者）獲擢升為新任樞機主教，成為美國首位非裔樞機主教。（路透）

2020/10/26 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各昨天（25日）宣布新冊封13位樞機主教，其中，美國天主教華盛頓總教區總主教格雷戈里（Wilton Gregory）也獲擢升，成為美國史上首位非裔樞機主教，今年美國因佛洛伊德命案導致各地陷入動盪，此次任命更顯得意義非凡。

綜合外媒報導，73歲的格雷戈里已連任三屆美國天主教主教團主席，為保守的教會帶來自由派的風氣，多年來不僅致力維護LGBTQ天主教徒的權利，在2019年被任命為天主教華盛頓總教區總主教後，也對華盛頓總教區所爆發的性虐待兒童醜聞進行大刀闊斧的改革，制定對教會性醜聞零容忍的政策。

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位在白宮附近的聖約翰教堂6月曾遭示威者縱火，因美國總統川普為此造訪，先遣執法人員驅散示威者飽受批評，當時格雷戈里表示，任何天主教設施都可能被違反宗教原則的方式利用與操弄輿論，這種行為應受譴責。

天主教LGBTQ的倡議組織「新方向」（New Ways Ministry）執行長德伯納多（Francis DeBernardo）盛讚，教宗任命格雷戈里為樞機主教表達了接納LGBTQ的教徒成為天主教一部分的立場；格雷戈里也發聲明表示，成為樞機主教，使他與教宗更緊密合作，以照顧天主教信徒。

格雷戈里將在11月28日的冊封儀式上正式就任樞機主教，這代表他未來也將擁有選舉教宗及被選舉權，也有機會成為史上首位非裔教宗。

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