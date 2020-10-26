為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    教宗方濟各冊封13新樞機主教 美國出現首位非裔樞機

    天主教美國華盛頓總教區總主教格雷戈里（紅袍者）獲擢升為新任樞機主教，成為美國首位非裔樞機主教。（路透）

    天主教美國華盛頓總教區總主教格雷戈里（紅袍者）獲擢升為新任樞機主教，成為美國首位非裔樞機主教。（路透）

    2020/10/26 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各昨天（25日）宣布新冊封13位樞機主教，其中，美國天主教華盛頓總教區總主教格雷戈里（Wilton Gregory）也獲擢升，成為美國史上首位非裔樞機主教，今年美國因佛洛伊德命案導致各地陷入動盪，此次任命更顯得意義非凡。

    綜合外媒報導，73歲的格雷戈里已連任三屆美國天主教主教團主席，為保守的教會帶來自由派的風氣，多年來不僅致力維護LGBTQ天主教徒的權利，在2019年被任命為天主教華盛頓總教區總主教後，也對華盛頓總教區所爆發的性虐待兒童醜聞進行大刀闊斧的改革，制定對教會性醜聞零容忍的政策。

    位在白宮附近的聖約翰教堂6月曾遭示威者縱火，因美國總統川普為此造訪，先遣執法人員驅散示威者飽受批評，當時格雷戈里表示，任何天主教設施都可能被違反宗教原則的方式利用與操弄輿論，這種行為應受譴責。

    天主教LGBTQ的倡議組織「新方向」（New Ways Ministry）執行長德伯納多（Francis DeBernardo）盛讚，教宗任命格雷戈里為樞機主教表達了接納LGBTQ的教徒成為天主教一部分的立場；格雷戈里也發聲明表示，成為樞機主教，使他與教宗更緊密合作，以照顧天主教信徒。

    格雷戈里將在11月28日的冊封儀式上正式就任樞機主教，這代表他未來也將擁有選舉教宗及被選舉權，也有機會成為史上首位非裔教宗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不意外？中國外交部宣布： 《梵中協議》續簽2年
    2020/10/22 18:40

    不意外？中國外交部宣布： 《梵中協議》續簽2年
    陳日君砲轟梵蒂岡國務卿！ 質疑教廷對中共不公義視而不見
    2020/10/10 23:43

    陳日君砲轟梵蒂岡國務卿！ 質疑教廷對中共不公義視而不見

    秋冬保養之道 血液循環是關鍵
    拒見龐皮歐、陳日君之後 教宗方濟各籲全球避戰禍
    2020/10/05 22:34

    拒見龐皮歐、陳日君之後 教宗方濟各籲全球避戰禍
    新書內容遭疑暗鬥方濟各 前教宗要求從作者除名
    2020/01/14 22:14

    新書內容遭疑暗鬥方濟各 前教宗要求從作者除名
    國際今日熱門
    美大選板塊移動 挺川普的高學歷白人、非裔西裔年輕選民變多了
    2020/10/26 00:57

    美大選板塊移動 挺川普的高學歷白人、非裔西裔年輕選民變多了

    「開打」老二遭擊斃 阿富汗官方：塔利班仍與他有聯繫
    2020/10/26 00:07

    「開打」老二遭擊斃 阿富汗官方：塔利班仍與他有聯繫

    泰國法院拒保釋巴利等3學運領袖 黃之鋒隔海聲援
    2020/10/26 00:25

    泰國法院拒保釋巴利等3學運領袖 黃之鋒隔海聲援

    中國製「掠奪者」無人直升機 展示飛行突墜毀起火
    2020/10/26 06:23

    中國製「掠奪者」無人直升機 展示飛行突墜毀起火 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播