泰國民眾赴德國大使館請願 要求調查泰王「遠距治國」

泰國反政府民眾今向曼谷的德國大使館請願，要求德國調查泰王在德國「遠距治國」，干涉泰國內政是否違法。（路透）

2020/10/26 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府民眾已在今日（26日）下午5點集結，從曼谷一處路口遊行到德國大使館，要求德國政府調查，泰王在德國領土行使國王的權利、簽署法律文件是否侵犯德國主權。

綜合外媒報導，泰國反政府民眾下午5點聚集在朱拉隆功大學 （Chulalongkorn University）附近的十字路口，一路遊行到德國大使館外，稍早他們稱將遞送請願書給德國政府，要求德國調查泰王在德國領土上行使國王權力，是否侵犯德國主權。

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泰王瓦吉拉隆功2016年即位後長期旅居德國南部巴伐利亞邦，並在湖邊小鎮圖青（Tutzing）擁有一座大別墅。抗議民眾認為泰王長期在國外操縱泰國政治，要求德國出面調查。

德國大使館今日發表聲明，希望抗議者和平集會，表示將接受請願書並將它轉交給柏林。

德國政府曾表示，泰王若在德國執政是不可接受的。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）今日表示，德國正調查泰王的行為。他說:「我們正長期監察此情形，若發現非法事宜，將立即展開行動。」

德國外交部曾就此議題多次聯絡泰國大使，泰國大使回應，泰王只是以私人身分留德，泰國政務由總理帕巴育（Prayut Chan-ocha）主理。

泰國抗議民眾要求德國方面就泰王瓦吉拉隆功（見圖）滯留德國期間行使權力一事展開調查。（法新社）

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