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    太空人福音！新發明可實現「無重力跳躍」

    美國太空總署表示，太空人在執行6個月的太空任務後，就可能流失高達10%的骨骼密度。（示意圖，路透）

    美國太空總署表示，太空人在執行6個月的太空任務後，就可能流失高達10%的骨骼密度。（示意圖，路透）

    2020/10/26 21:58

    〔即時新聞／綜合報導〕骨質疏鬆可不是只好發在高年齡族群，在無重力環境下執行任務的太空人們，由於骨骼長時間缺少重力刺激，幾個月內就可能流失骨骼密度。不過有發明家發明了太空專用的健身器材，可以實現在無重力的情況下「跳躍」，這將大幅縮減太空人的訓練時間。

    據外媒報導，美國太空總署表示，太空人在執行6個月的太空任務後，就可能流失高達10%的骨骼密度，為了改善情況，太空人們每周至少6天每天得運動2個小時。不過一項專為太空人量身打造的「微重力高頻脈衝機」即將問世。

    來自倫敦的工程師約翰·肯尼特（John Kennett）表示，透過他的發明可以實現無重力跳躍，藉此縮短辛苦的健身時間，每天只需要訓練6分鐘就足夠。過去曾參與協和號客機計畫的約翰說，「人反覆跳躍時，可以使骨骼系統帶來負重，從而使骨骼沉積更多骨骼密度，以防止太空人流失骨密度和肌肉量」。

    他補充，「目前沒有出現這樣的發明，跳躍對於幫助建立骨骼密度和肌肉質量非常重要，但要在無重力下跳躍卻非常困難」。有專家對此表示，「微重力高頻脈衝機」的優勢在於，這一項器材可以取代過往繁雜的多種設備，對於長途、長時間的太空任務中，能夠節省珍貴的空間裝載其他物資和設備至關重要。

    目前「微重力高頻脈衝機」已獲得了英國和歐洲太空總署的資助。

    發明「微重力高頻脈衝機」的約翰希望能在2024年之前讓設備執行任務。（圖取自《skynews》）

    發明「微重力高頻脈衝機」的約翰希望能在2024年之前讓設備執行任務。（圖取自《skynews》）

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