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    以後可在月亮上打電話了！ NASA和諾基亞合作鋪設月球4G服務

    美國國家航空暨太空總署（NASA）和諾基亞（Nokia）合作，未來將在月球鋪設4G服務，提供登月太空人使用。圖為1969年阿波羅11號，在阿姆斯壯之後踏上月球表面的美國太空人艾德林（Buzz Aldrin）。（美聯社）

    美國國家航空暨太空總署（NASA）和諾基亞（Nokia）合作，未來將在月球鋪設4G服務，提供登月太空人使用。圖為1969年阿波羅11號，在阿姆斯壯之後踏上月球表面的美國太空人艾德林（Buzz Aldrin）。（美聯社）

    2020/10/19 13:21

    〔即時新聞／綜合報導〕在地球打電話已經落伍了！美國國家航空暨太空總署（NASA）和諾基亞（Nokia）合作，未來將在月球鋪設4G服務，提供登月太空人使用。

    《CNN》報導，為了實現2028年月球基地規劃，並達成人類在月球上生活的目標，NASA向12家企業提供了3.7億美元（約新台幣106億元）經費，在月球打造出遠距發電、低溫冷凍、太空機器人、安全著陸、4G服務等技術。

    NASA表示，和現行的無線電相比，4G可以提供更可靠的長距離通訊，而且像地球一樣，4G最後也會升級到5G。諾基亞的貝爾實驗室（Bell Labs）在這項合作中獲得1410萬美元（約新台幣4億元）補助，將與航太工程公司Intuitive Machines合作，在月球構建出4G-LTE。

    貝爾實驗室表示，太空人將使用4G無線網路在月球傳輸資料、控制探測車、導航、直播高畫質影片等等。月球的基地台經過專門設計，以達到承受月球表面極端溫度、輻射和真空的目標。即使火箭起降月球會帶來明顯震動，基地台的功能還是可以正常運作。

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