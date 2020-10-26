別入侵我的家園！ 科摩多巨蜥阻卡車施工 網路瘋傳對峙照

近日一張大型科摩多巨蜥阻擋在卡車前的照片在網路上瘋傳。（圖擷自Twitter）

2020/10/26 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕現存世界最大的蜥蜴科摩多巨蜥，僅分布於印尼的4個小島上，其中一個棲息地林卡島（Rinca）正進行一項度假村的開發，近日1張大型科摩多巨蜥阻擋在卡車前的照片在網路上瘋傳，引發網友連署要求印尼當局停止開發渡假村。

綜合外媒報導，近日1張關於科摩多巨蜥的照片在網路上瘋傳，1隻大型科摩多巨蜥站在卡車前，令運送建材的卡車無法前進，工人只能無奈地在車頂與其對峙，拍攝者不明，但這張照片立刻引發許多網友共鳴，「#SaveKomodo」成為推特上熱門標籤，印尼請願網站上要求停止在當地開發渡假村的連署書已經吸引超過34萬人簽名。

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去年10月當局批准林卡島一個度假村計畫，他們想要把渡假村改造成「侏儸紀公園」風格，保育團體與當地居民紛紛表達抗議，認為此計畫會破壞科摩多巨蜥的棲息地，當局強調施工期間有派數名警衛觀察，確保沒對科摩多巨蜥造成傷害。

根據資料顯示現存科摩多巨蜥約6000頭，他們僅分布於印尼小巽他群島上，林卡島約有1300頭；1980年小巽他群島成立科莫多國家公園成立，以保護科摩多巨蜥物種，在1991年獲聯合國教科文組織認定為世界遺產。

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