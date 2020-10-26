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    《即時說新聞》以色列與阿拉伯4國簽和平協議！中東世紀大和解

    《亞伯拉罕協議》於美國白宮簽署。（路透社）

    《亞伯拉罕協議》於美國白宮簽署。（路透社）

    2020/10/26 16:53

    〔影音新聞／綜合報導〕中東地區猶太人與阿拉伯人長期處於敵對狀態，但近幾個月在美國總統川普的居中斡旋下，以色列陸續與阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹等阿拉伯國家破冰，簽署和平協議，上演世紀大和解。

    2020年9月16日，在美國的主持下，以色列、阿拉伯聯合大公國（以下簡稱阿聯）與巴林共同簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accord），此項協議使以色列與阿聯外交關係正常化，更被視為美國總統川普重大外交政績。此協議最關鍵的重點在於，以色列同意暫時停止併吞約旦河西岸佔領區的計畫。

    隨著阿聯、巴林成為以色列第三與第四個簽署和平協議的阿拉伯國家後，川普表示，接下來還有位於非洲的蘇丹，以及五個阿拉伯國家打算跟進。美國國務卿龐皮歐也呼籲巴勒斯坦加入美國陣營，與以色列展開談判，共同合作圍堵伊朗，並穩定中東政局。

    《亞伯拉罕協議》引來不少阿拉伯國家的反對聲浪，像是伊朗與土耳其共同表示阿聯簽署協議為「偽善之舉」，巴勒斯坦則表達激烈抗議，不承認此協議。而沙烏地阿拉伯目前僅表示，依舊支持巴勒斯坦建國。

    未來以色列是否會如《亞伯拉罕協議》中的條約，終止對約旦河西岸的侵犯、美國又是否能說服沙烏地阿拉伯與以色列建交，以及接下來又會有哪些阿拉伯國家與以色列簽訂和平協議，都將會強烈影響中東未來新的樣貌。

    慶祝以阿簽署協議，兩國歌手首度合唱「你好」

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