不爽美對台軍售 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音、雷神等美企

中國外交部發言人趙立堅今（26日）宣布，將對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務、雷神等美國企業實施制裁。（路透）

2020/10/26 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日宣布3筆對台軍售案，總額共18億1130萬美元（約新台幣520億2959萬元），對此，中國外交部發言人趙立堅今（26日）宣布，將對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器過程中發揮作用的美國有關個人和實體實施制裁。

趙立堅今在例行記者會上表示，中方多次指出，美方向台灣出售武器裝備，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益，中方對此強烈反對，予以強烈譴責。

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趙立堅接著宣布，為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。

趙立堅強調，中方再次敦促美方恪守「一個中國」原則的承諾和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫，「我們將繼續採取必要措施，捍衛國家主權和安全利益。」

美國國防安全合作局21日宣布，國務院已批准售台3項先進武器，包括M-142高機動性多管火箭系統（HIMARS、海馬斯）、增程型距外陸攻飛彈（AGM-84H/K SLAM-ER）、F-16戰機外部傳感器，總價為18億1130萬美元（約新台幣520億2959萬元）。外交部也對此表示，已接到美國政府通知，軍售案對我國防衛能力提升及維護區域和平與穩定的能力極有幫助，外交部對此表示歡迎。

美國國務院批准售台3項先進武器，總價為18億1130萬美元。（本報合成）

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