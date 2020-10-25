美大選板塊移動 挺川普的高學歷白人、非裔西裔年輕選民變多了

美國大選倒數不到10天，媒體民調顯示選民板塊正在移動。左為川普，右為拜登。（法新社）

2020/10/26 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選倒數不到10天，媒體民調顯示選民板塊正在移動，尋求連任的美國總統川普（Donald Trump）在老年人口、郊區婦女、白人天主教徒的支持率落後民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden），但川普在受過大學教育的白人中支持率比4年前高，在有色人種中的支持率也有上升，這將是他能否打贏這場選戰的關鍵。

綜合媒體報導，在過去4場美國總統大選中，共和黨在老年人口中的支持率領先民主黨約10個百分點。如2016年大選，川普在老年人口中的支持率比希拉蕊（Hillary Clinton）高7個百分點。但今年染疫死亡的美國人中，每5個人就有4人是超過65歲的老年人，最近CNN、華爾街日報（Wall Street Journal）、國家廣播公司（NBC）公布的民調似乎反映出民眾對政府防疫政策的不滿，川普在老年人口中的支持率落後拜登20個百分點。

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這些美國媒體報導，川普也失去郊區婦女的支持。為此，川普積極爭取住在高犯罪率、低收入區的的婦女們的支持，最近他在一場賓州的造勢中說到：「住在郊區的婦女們，妳們可以喜歡我嗎？拜託，我保障了妳們社區的安全耶！」然而據紐約時報和錫耶納大學（New York Times and Siena College）公布的民調顯示，拜登在搖擺州郊區婦女的支持率領先川普23個百分點；據另一份民調「Pew Research」，拜登在全國郊區婦女中的支持率領先川普19個百分點。

川普在白人天主教徒的支持率也下跌。據公共宗教研究所（Public Religion Research Institute），有3/4的白人福音派基督徒讚許川普的執政成績，但只有52%的白人主流基督徒和49%的白人天主教徒讚許川普執政成果。2016年大選，川普和希拉蕊各得一半白人天主教徒的支持，今年民調顯示，拜登在白人天主教徒的支持率是54%，川普只有41%。若拜登當選，他將是第二位信仰天主教的美國總統。

雖然川普在其他族群中的支持率有所上升。據「FiveThirtyEight」分析，川普4年前在受過大學教育的白人中支持率輸給希拉蕊超過10個百分點，今年則可能與拜登打平。最近民調顯示，川普在這個族群中的支持度是49%，在南方各州更強。如果他能維持這個趨勢，有可能守住佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅萊納州以及德克薩斯州。

川普在有色人種中的支持率雖仍低於拜登，但比4年前上升許多。如在18到44歲的黑人族群裡，川普的支持率從4年前的10%升到21%；「非洲裔美國人協作研究」（African American Research Collaborative）今年中進行的調查顯示，18-29歲的非裔中，有35%說雖然沒有一直喜歡川普的政策，但卻欣賞他強硬對抗那些體制內的既得利益者。

另外，川普在45歲以下拉丁裔的支持率則從22%升到35%，佛羅里達州尤為明顯。佛州有24%的拉丁裔選民受過大學教育，這可能是川普能否贏下這個搖擺州的關鍵。

川普競選陣營資深顧問米勒（Jason Miller）上週五告訴記者，拉丁裔人的支持除了有賴總統的努力，還因為他們害怕拜登姑息共產主義。

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