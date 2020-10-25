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    辯論又作弊？ 拜登講台被發現藏iPad當成「數位小抄」

    22日辯論會上，當主持人提醒斷川普「時間快不夠了」，拜登竟抬起手錶確認時間，當時距辯論結束還10分鐘。網友後來發現，拜登講台上放了平板電腦。（法新社）

    22日辯論會上，當主持人提醒斷川普「時間快不夠了」，拜登竟抬起手錶確認時間，當時距辯論結束還10分鐘。網友後來發現，拜登講台上放了平板電腦。（法新社）

    2020/10/25 14:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選最後一場辯論會，民主黨候選人拜登（Joe Biden）再傳作弊疑雲！繼9月29日首場辯論，網友發現拜登疑似配戴隱形耳機和高科技隱形眼鏡後，22日的辯論會場上，拜登的講台上被發現擺了一台iPad平板電腦，被一些網友質疑再次做弊，利用iPad傳遞即時「數位小抄」。

    網路瘋傳的推特影片顯示，辯論結束後，拜登團隊工作人員從他的講台上拿起iPad，許多美國民眾質疑，拜登在辯論會上的回答與攻防，是透過iPad即時取得相關提示。

    一位網友發推文稱：「那麼，顯然沒人在乎拜登是否在講台上透過iPad即時取得了他所有的辯論答案和談話要點？酷。」

    此前，在9月29日的第一場辯論中，被戲稱「瞌睡喬」（Sleepy Joe）的拜登，表現比預期好，當時拜登在辯論中作弊的傳言漫天飛，包括他可能配戴智慧隱形鏡、骨傳感耳機等，還有網友形容這場辯論是「機器登」大戰「血肉普」的不公平之爭。

    美國演藝圈少數敢公開挺共和黨的老牌演員詹姆斯伍德（James Woods），也在推特貼出多張辯論會上的截圖，指出拜登在辯論到一半時，曾將手伸進外套，手拿出來後衣襟下方出現一條不知為何物的「線」，但並不清楚該線的作用。

    詹姆斯伍德還在另外一篇貼文中質疑，拜登上場時配戴有內攝影機的智慧隱形眼鏡。除此之外，有眼尖網友也發現，拜登的手腕上出現一個不明物品，懷疑是替其注射靜脈的儀器，讓他可以在辯論會上維持精神，但也有人懷疑功能是其他功能；還有他耳朵上的詭異凸點也被懷疑是否植入了微型設備。

    在首場辯論前，川普團隊就提出過，至少要對雙方檢查兩樣，一是檢查耳朵，另一個還要進行藥檢，但拜登團隊最終都拒絕了這些提議，也因此辯論會的細節全被外界一一放大檢視。

    9月29日的首場辯論會上，也有網友質疑拜登衣領上出現電線，手腕處疑似攜帶不明物體。（翻攝自推特）

    9月29日的首場辯論會上，也有網友質疑拜登衣領上出現電線，手腕處疑似攜帶不明物體。（翻攝自推特）

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