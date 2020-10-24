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    川普10天內逆轉勝 前選戰操盤手獻策3大重點

    川普23日在佛州造勢。（法新社）

    川普23日在佛州造勢。（法新社）

    2020/10/24 23:00

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統選舉倒數10天，尋求連任的共和黨籍現任總統川普在全國和搖擺州民調仍普遍落後民主黨對手拜登，川普2016年總統選舉的競選團隊副總幹事蓋茨（Rick Gates）指出，著重經濟表現、加強「地面戰」造勢和催票，以及數位媒體宣傳攻勢，可助川普在最後衝刺階段逆轉勝。

    蓋茨22日以「川普要如何在接下來10天內稱勝」為題，投書「華盛頓時報」，指出現任總統以及展現韌性、且正在復甦的經濟，是川普所擁有、而拜登沒有的兩大重要且關鍵因素，若他能在接下來10天的競選策略中，善用這兩大優勢，「就能贏」。

    至於要怎麼做，蓋茨列出3大重點：首先是川普必須將心力著重在宣揚他對美國的經濟願景。今年一如往年歷屆總統選舉，經濟是選民心目中最重要的選戰議題，川普須拿出最好的說法，說服美國人繼續託付他，在第2個任期處理經濟，而今年第3季美國國內生產總值（GDP）成長率預測將達到創紀錄的35%，經濟正在反彈、成長，是對川普最強而有力的背書。

    第二，川普需要繼續勤跑各州造勢。蓋茨認為，川普身處群眾之中，最能發揮，這些造勢活動有兩項目的，一是強化基本盤支持力量，抵銷郵寄投票、新增選民為民主黨帶來的票數增幅，也提供川普平台，能將訊息直接傳達給目標選民而不受過濾，觸及的不僅是參加造勢活動的民眾，透過社群媒體和電視傳播，更廣及數百萬人，這一直是川普選戰中一大有力武器。

    第三，蓋茨建議川普的競選團隊聚焦他2016年勝選的兩大支柱：數位廣告和強大的「地面戰」，催出選民投票。4年前川普的競選團隊沒有資金和實體資源能有效進行「地面戰」，如今川普陣營已經有一支強大的地面部隊，正持續增加提前投票和新登記選民人數，而他2016年贏得關鍵的北卡羅來納和佛州，就是靠積極推動提前投票的結果。

    數位廣告能發揮有別於傳統電視廣告，鎖定特定族群、傳播迅速且成本較低、卻更精準的宣傳作用，這也是川普4年前勝選因素之一，蓋茨說，「若想贏得這場選舉，就必須打贏數位戰」。

    川普的支持者22日在亞利桑那州揮旗力挺川普。（法新社）

    川普的支持者22日在亞利桑那州揮旗力挺川普。（法新社）

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