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    變態男性侵29隻雞致死！法官嘆：無權禁止他飼養動物

    變態英國男性侵29隻雞致死，法官無奈：無權禁止他飼養動物。（美聯社）

    變態英國男性侵29隻雞致死，法官無奈：無權禁止他飼養動物。（美聯社）

    2020/10/24 16:19

    〔即時新聞／綜合報導〕令人憤慨！英國布拉福市37歲男子貝格（Pervert Rehan Baig）長期暴力性侵寵物雞、寵物狗，還要求妻子拍攝影片紀念，至少造成29隻雞死亡，於本週被判入獄3年、終身不得飼養寵物，但這項判決如今被推翻，法官確認相關法條後無奈表示，「我無權禁止他飼養任何動物」，建議檢方尋找其他替代方法。

    根據《每日郵報》報導，去年7月，英國國家刑事局的警察接獲舉報，突襲貝格的家，並在電腦中搜到一個名為「家庭電影」的資料夾，裡面存滿了各種令人作嘔的資料，包括暴力性侵寵物雞、寵物狗的過程，以及對幼兒的性虐待照片下載檔，現場並未見到任何活雞，而他38歲的妻子貝格（Haleema Baig）坦承自己協助丈夫拍攝獸交影片，供稱貝格不斷性侵不同的雞，每次都造成雞隻死亡。

    報導提到，法官曼塞爾（Richard Mansell）於本週宣判貝格入獄服刑3年，並且終身不得飼養寵物，然而這項判決如今被推翻，儘管貝格「墮落的舉動會使思想正確的人『不舒服』」，但曼塞爾確認相關法條後無奈表示，「我無權禁止他飼養任何動物」，建議檢方諮詢「英國皇家防止虐待動物協會」並向該市治安官舉報此事，以查看是否能針對他凌虐動物的行為進行處罰，以免貝格出獄後仍繼續飼養、姦殺無辜的動物。

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