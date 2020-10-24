奈及利亞動亂累積51平民、18軍警死 總統避談執法過當

奈及利亞連日示威，總統布哈里22、23日譴責抗議的暴力行動，未提及軍警槍擊事件。（美聯社）

2020/10/24 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞近日因警方暴力執法引發大規模示威，更傳出安全部隊開槍鎮壓抗議群眾，奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）23日表示，至少有51位民眾在動亂中被殺，並稱安全部隊已相當克制行為，並未提到執法人員的槍擊行動。

綜合外媒報導，奈及利亞自10月初開始反對「反強盜特殊部隊」（SARS），抗議貪腐執法與警察暴力，20日晚間奈及利亞維安部隊向示威者發射實彈，根據國際特赦組織統計，至少12人死亡，血腥鎮壓引發民眾的批評和國際的關注。

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布哈里聲明表示，截至22日共有11名員警和7名士兵被「暴徒」殺害，「混亂並沒有停止」，原本意圖良好的示威活動「被暴徒掌控」。布哈里22日晚間在全國演說中提及示威行動，警告抗議者「不要破壞國家安全與法律秩序」，卻隻字未提軍警鎮壓事件，引發民眾不滿，布哈里23日也再次強調，政府不會袖手旁觀，繼續放任壞人犯下流氓行徑。

槍擊現場的目擊者艾伯（Isaiah Abor）對總統的演說感到憤怒，艾伯指出，當晚部隊向民眾表示「旗幟並不防彈」，隨後情況一發不可收拾，空彈殼散落地面，鮮血沾滿奈及利亞國旗，艾伯怒批，爆發嚴重的槍擊事件，總統的演說卻沒有提及那些死去的年輕人。

法治和問責倡導中心（Rule of Law and Accountability Advocacy Center

）的那王谷瑪（Okechukwu Nwanguma）表示，總統缺乏同情的演說令人擔憂，並提到，總統庇護槍擊事件的兇手，只會加劇軍警的暴行，實際殺人卻不須負責，將鼓勵其他人也做出相同的行為。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發表聲明，譴責拉哥斯升級的暴力行動，造成多人傷亡。呼籲奈及利亞當局調查此事件，並追究肇事者責任。古特瑞斯強調，安全部隊在任何時刻都應克制行動，示威者也應避免暴力採取和平示威。

奈及利亞示威延燒，截至目前已有至少51位民眾、18名軍警在暴力衝突中死亡。（法新社）

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