為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    奈及利亞動亂累積51平民、18軍警死 總統避談執法過當

    奈及利亞連日示威，總統布哈里22、23日譴責抗議的暴力行動，未提及軍警槍擊事件。（美聯社）

    奈及利亞連日示威，總統布哈里22、23日譴責抗議的暴力行動，未提及軍警槍擊事件。（美聯社）

    2020/10/24 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞近日因警方暴力執法引發大規模示威，更傳出安全部隊開槍鎮壓抗議群眾，奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）23日表示，至少有51位民眾在動亂中被殺，並稱安全部隊已相當克制行為，並未提到執法人員的槍擊行動。

    綜合外媒報導，奈及利亞自10月初開始反對「反強盜特殊部隊」（SARS），抗議貪腐執法與警察暴力，20日晚間奈及利亞維安部隊向示威者發射實彈，根據國際特赦組織統計，至少12人死亡，血腥鎮壓引發民眾的批評和國際的關注。

    布哈里聲明表示，截至22日共有11名員警和7名士兵被「暴徒」殺害，「混亂並沒有停止」，原本意圖良好的示威活動「被暴徒掌控」。布哈里22日晚間在全國演說中提及示威行動，警告抗議者「不要破壞國家安全與法律秩序」，卻隻字未提軍警鎮壓事件，引發民眾不滿，布哈里23日也再次強調，政府不會袖手旁觀，繼續放任壞人犯下流氓行徑。

    槍擊現場的目擊者艾伯（Isaiah Abor）對總統的演說感到憤怒，艾伯指出，當晚部隊向民眾表示「旗幟並不防彈」，隨後情況一發不可收拾，空彈殼散落地面，鮮血沾滿奈及利亞國旗，艾伯怒批，爆發嚴重的槍擊事件，總統的演說卻沒有提及那些死去的年輕人。

    法治和問責倡導中心（Rule of Law and Accountability Advocacy Center

    ）的那王谷瑪（Okechukwu Nwanguma）表示，總統缺乏同情的演說令人擔憂，並提到，總統庇護槍擊事件的兇手，只會加劇軍警的暴行，實際殺人卻不須負責，將鼓勵其他人也做出相同的行為。

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發表聲明，譴責拉哥斯升級的暴力行動，造成多人傷亡。呼籲奈及利亞當局調查此事件，並追究肇事者責任。古特瑞斯強調，安全部隊在任何時刻都應克制行動，示威者也應避免暴力採取和平示威。

    奈及利亞示威延燒，截至目前已有至少51位民眾、18名軍警在暴力衝突中死亡。（法新社）

    奈及利亞示威延燒，截至目前已有至少51位民眾、18名軍警在暴力衝突中死亡。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    奈及利亞安全部隊開火鎮壓示威 傳多人死傷
    2020/10/21 15:50

    奈及利亞安全部隊開火鎮壓示威 傳多人死傷
    波特蘭示威不斷 警驅趕無效發射瓦斯、橡膠子彈
    2020/10/19 09:32

    波特蘭示威不斷 警驅趕無效發射瓦斯、橡膠子彈

    清景麟建築團隊的初心 給消費者最好的一切
    悲劇！美3歲女童拿手槍來玩 不慎走火把父親爆頭...
    2020/10/18 11:08

    悲劇！美3歲女童拿手槍來玩 不慎走火把父親爆頭...
    攜雙槍要為亡母報仇 男誤觸扳機「自轟」險死
    2020/10/18 06:45

    攜雙槍要為亡母報仇 男誤觸扳機「自轟」險死

    平平都是33%公設 大基地價值有感升級
    國際今日熱門
    克里米亞青銅時代頭骨出土！學者驚5千年前就有「開腦手術」
    2020/10/23 18:25

    克里米亞青銅時代頭骨出土！學者驚5千年前就有「開腦手術」

    《即時說新聞》美大選辯論最終戰 川普猛攻電郵門 拜登狠批疫情失控
    2020/10/23 18:34

    《即時說新聞》美大選辯論最終戰 川普猛攻電郵門 拜登狠批疫情失控 影片

    罕見！白色牧羊犬生出「綠色」狗寶寶 義大利農夫嚇一跳
    2020/10/23 17:16

    罕見！白色牧羊犬生出「綠色」狗寶寶 義大利農夫嚇一跳

    「挺台重返聯合國、定罪中國」 白宮請願網站連署昨達標
    2020/10/23 17:50

    「挺台重返聯合國、定罪中國」 白宮請願網站連署昨達標

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播