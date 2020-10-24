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    笑死！男子搭機要求乘客們脫口罩 當場被妻子「巴蕊」

    有男子在搭乘易捷航空班機時，要求乘客們脫下口罩，結果當場被妻子巴蕊。易捷航空客機示意圖。（鵬博）

    有男子在搭乘易捷航空班機時，要求乘客們脫下口罩，結果當場被妻子巴蕊。易捷航空客機示意圖。（鵬博）

    2020/10/24 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球的當下，航空公司幾乎都會要求乘客搭機時戴上口罩，不過易捷航空日前1架從曼徹斯特飛往特內里費島的班機，卻有1名男子要求大家脫下口罩，結果當場被妻子「巴蕊去」。

    《福斯新聞》報導，這名男子當時沒戴口罩坐在飛機座位上，開始抱怨易捷航空的強制戴口罩規定，接著就向乘客們大喊：「你們都被騙了，戴口罩的時間越長，這種情況持續（指疫情）的時間就越久。」接著他又高呼「脫掉、脫掉、反擊、反擊。」

    此時，坐在男子身旁的女性開始制止他的行為，但是卻得不到善意的回應，男子大吼著要她閉嘴不要說話，接著就被女子直接巴蕊，後來據稱這名女性就是鬧事男子的太太。

    不過，被老婆毆打後男子似乎不太甘心，竟然也想要動手，幸好乘客和空服員立即前來制止並將兩人拉開。易捷航空對此表示，本案發生在9月份的EZY1907航班，飛機降落後便由航警前來處理。

    按照易捷航空的最新規定，所有旅客在登機過程中和飛行期間都必須戴上口罩，沒有口罩的人無法登機。

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