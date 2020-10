杭特電郵又扯出大人物「O」 美媒驚爆是歐巴馬

2020/10/24 07:55

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登次子杭特(Hunter Biden)曝光的電子郵件成為選戰焦點,信中提到的「大人物」(the Big Guy)被指代稱其父。前白宮首席策士班農(Steve Bannon)的節目《戰情室》(War Room)公布疑似為拜登弟弟寫給杭特的信件,其中提到另一個大人物「O」,美媒指可能是美國前總統歐巴馬。

《戰情室》在推特上放出一段影片顯示,拜登弟弟詹姆斯(James Biden)在2017年10月1日上午10時48分寫信給杭特,表示拜登正在與「the O」見面,並稱他們正在討論難以想像的收購交易,「我們商業生涯的2個最大日子正在等著我們」。

請繼續往下閱讀...

信中提到,詹姆斯要求杭特立刻打電話給他,指拜登正在談的部分交易內容,呼籲杭特要保持冷靜,避免造成損失,並稱會百分之百支持杭特,要求杭特一定要與他合作。

信中的「O」疑似為詹姆斯與杭特對某人的代號。《戰情室》推文表示,「我們知道『大人物』是誰......那麼這個『O』是誰呢?有誰想到是歐巴馬總統嗎?」

美國保守派新聞網站《Gateway Pundit》 報導,信中的「O」可能為美國前總統歐巴馬。

James Biden writes to #HunterBiden about @JoeBiden meeting with “the O” about “outrageous acquisitions” and “the two biggest days of our business life” in an e-mail from October 1, 2017.



We know who “The Big Guy” is...



Who is “the O”?



Any idea @BarackObama?#LaptopFromHell pic.twitter.com/zrE2sLNbr2