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    杭特電郵又扯出大人物「O」 美媒驚爆是歐巴馬

    拜登次子杭特的電子郵件又扯出另一個大人物「O」，疑似為美國前總統歐巴馬。（歐新社資料照）

    拜登次子杭特的電子郵件又扯出另一個大人物「O」，疑似為美國前總統歐巴馬。（歐新社資料照）

    2020/10/24 07:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登次子杭特（Hunter Biden）曝光的電子郵件成為選戰焦點，信中提到的「大人物」（the Big Guy）被指代稱其父。前白宮首席策士班農（Steve Bannon）的節目《戰情室》（War Room）公布疑似為拜登弟弟寫給杭特的信件，其中提到另一個大人物「O」，美媒指可能是美國前總統歐巴馬。

    《戰情室》在推特上放出一段影片顯示，拜登弟弟詹姆斯（James Biden）在2017年10月1日上午10時48分寫信給杭特，表示拜登正在與「the O」見面，並稱他們正在討論難以想像的收購交易，「我們商業生涯的2個最大日子正在等著我們」。

    信中提到，詹姆斯要求杭特立刻打電話給他，指拜登正在談的部分交易內容，呼籲杭特要保持冷靜，避免造成損失，並稱會百分之百支持杭特，要求杭特一定要與他合作。

    信中的「O」疑似為詹姆斯與杭特對某人的代號。《戰情室》推文表示，「我們知道『大人物』是誰......那麼這個『O』是誰呢？有誰想到是歐巴馬總統嗎？」

    美國保守派新聞網站《Gateway Pundit》 報導，信中的「O」可能為美國前總統歐巴馬。

    相關連結：

    拜登弟弟詹姆斯（James Biden）2017年10月寫給杭特（Hunter Biden）的一封信。（圖擷取自《戰情室》推特）

    拜登弟弟詹姆斯（James Biden）2017年10月寫給杭特（Hunter Biden）的一封信。（圖擷取自《戰情室》推特）

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