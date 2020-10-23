《即時說新聞》美大選辯論最終戰 川普猛攻電郵門 拜登狠批疫情失控

川普和拜登於台灣時間23日早上9點舉行最後一場辯論會。（法新社）

2020/10/23 18:34

〔影音新聞／綜合報導〕美國總統大選前的最後一場辯論會，於台灣時間10月23日上午9點展開，此次辯論有武漢肺炎、家庭、種族問題、氣候變遷、國家安全、領導力等六大議題，但眾所關注的焦點，就是兩人在「電郵門」、「中國帳戶」問題上直球對決。

這次的辯論聽取各方建議，每當候選人申論時，都會關掉另一方的麥克風，消音機制發揮作用，大大減少雙方互相插話的情形。

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辯論一開始，雙方先就武漢肺炎議題展開攻防，拜登馬上指責川普的防疫不力，一開始輕信中國的謊言，不讓民眾重視疫情的危險性、防疫慢半拍，川普針對他經常不帶口罩，表示不用非得戴口罩是防疫專家佛奇的建議，也重申他在不讓經濟完全停擺的情況下，讓美國繼續前進。

外國勢力介入選舉也是辯論的焦點，拜登強調試圖影響選舉的國家，包括俄國、中國、伊朗都得付出代價，還直指川普與普廷間似乎有不可告人的關係，川普則指控拜登才是收了俄國的錢，並如大家預期拿出近來吵得沸沸揚揚的「電郵門」事件反擊拜登家族收受國外賄款，然而拜登全盤否認，更以川普在中國有帳戶、從未有報稅紀錄回擊，川普自清中國帳戶在2015年就關閉，而且國稅局老早就緊追著他不放，欲證明自己的清白。

這場辯論相較於第一場可說是井然有序，而且雙方都有備而來，拜登面對電郵門事件，明確表示沒有收錢，正式在烏克蘭議題上表明他和兒子杭特沒有不當行為，大打防疫不力和忽視非法移民的人權問題。川普除了以電郵門事件攻擊，並屢次強調拜登擔任副總統8年，卻不實現他現在的政策，基本上採取守勢。兩人的表現都比上一場來的好，美國總統大選11月3日即將登場，究竟誰能入主白宮，外界都等著看。

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