影片爆紅！搶吹妹妹生日蠟燭還挑釁 姊姊超生動表情笑翻網友

近來一則影片在社群網站瘋傳，一場慶生會上，正當妹妹許完願時，姊姊竟然搶先一步吹熄了蠟燭，還聳肩挑眉露出挑釁的表情，妹妹直接理智線斷裂，瘋狂拉扯姊姊頭髮，爆笑互動笑翻許多網友。 （圖片擷取自twitter）

2020/10/22 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕近來一則影片在社群網站瘋傳，一場慶生會上，正當妹妹許完願時，姊姊竟然搶先一步吹熄了蠟燭，還聳肩挑眉露出挑釁的表情，妹妹直接理智線斷裂，瘋狂拉扯姊姊頭髮，爆笑互動笑翻許多網友。

綜合外媒報導，這起事件發生在巴西，這對姊妹分別是3歲的愛德（María Eduarda）以及6歲的安東尼婭（MaríaAntonia），事件發生後，家人也趕緊補點蠟燭，解決了這次衝突。根據家人的表示，因為姊姊不滿所有家人的關注都在壽星妹妹身上，出於嫉妒心才會做出這樣的行為。

請繼續往下閱讀...

事後，這對小姊妹的教母也出來替姊姊的行為緩頰，她表示兩人平時感情其實十分融洽，當天的事件只是一個小插曲。還為姊妹倆創了一個IG帳號，貼出一起切蛋糕的溫馨畫面，而該帳號短短幾天內也累積了超過16萬的粉絲追蹤朝聖。

“Act up, you can get snatched up” pic.twitter.com/BI4ZtkLygt — Chelse Brown ???? （@misschelsbrown） October 19, 2020

姊妹倆的教母創了一個IG帳號，貼出一起切蛋糕的溫馨畫面，而該帳號短短幾天內也累積了超過16萬的粉絲追蹤朝聖。（圖片擷取自instagram）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法