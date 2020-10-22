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    影片爆紅！搶吹妹妹生日蠟燭還挑釁 姊姊超生動表情笑翻網友

    近來一則影片在社群網站瘋傳，一場慶生會上，正當妹妹許完願時，姊姊竟然搶先一步吹熄了蠟燭，還聳肩挑眉露出挑釁的表情，妹妹直接理智線斷裂，瘋狂拉扯姊姊頭髮，爆笑互動笑翻許多網友。 （圖片擷取自twitter）

    近來一則影片在社群網站瘋傳，一場慶生會上，正當妹妹許完願時，姊姊竟然搶先一步吹熄了蠟燭，還聳肩挑眉露出挑釁的表情，妹妹直接理智線斷裂，瘋狂拉扯姊姊頭髮，爆笑互動笑翻許多網友。 （圖片擷取自twitter）

    2020/10/22 19:23

    〔即時新聞／綜合報導〕近來一則影片在社群網站瘋傳，一場慶生會上，正當妹妹許完願時，姊姊竟然搶先一步吹熄了蠟燭，還聳肩挑眉露出挑釁的表情，妹妹直接理智線斷裂，瘋狂拉扯姊姊頭髮，爆笑互動笑翻許多網友。

    綜合外媒報導，這起事件發生在巴西，這對姊妹分別是3歲的愛德（María Eduarda）以及6歲的安東尼婭（MaríaAntonia），事件發生後，家人也趕緊補點蠟燭，解決了這次衝突。根據家人的表示，因為姊姊不滿所有家人的關注都在壽星妹妹身上，出於嫉妒心才會做出這樣的行為。

    事後，這對小姊妹的教母也出來替姊姊的行為緩頰，她表示兩人平時感情其實十分融洽，當天的事件只是一個小插曲。還為姊妹倆創了一個IG帳號，貼出一起切蛋糕的溫馨畫面，而該帳號短短幾天內也累積了超過16萬的粉絲追蹤朝聖。

    姊妹倆的教母創了一個IG帳號，貼出一起切蛋糕的溫馨畫面，而該帳號短短幾天內也累積了超過16萬的粉絲追蹤朝聖。（圖片擷取自instagram）

    姊妹倆的教母創了一個IG帳號，貼出一起切蛋糕的溫馨畫面，而該帳號短短幾天內也累積了超過16萬的粉絲追蹤朝聖。（圖片擷取自instagram）

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