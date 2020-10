影片爆紅！搶吹妹妹生日蠟燭還挑釁 姊姊超生動表情笑翻網友

2020/10/22 19:23

〔即時新聞/綜合報導〕近來一則影片在社群網站瘋傳,一場慶生會上,正當妹妹許完願時,姊姊竟然搶先一步吹熄了蠟燭,還聳肩挑眉露出挑釁的表情,妹妹直接理智線斷裂,瘋狂拉扯姊姊頭髮,爆笑互動笑翻許多網友。

綜合外媒報導,這起事件發生在巴西,這對姊妹分別是3歲的愛德(María Eduarda)以及6歲的安東尼婭(MaríaAntonia),事件發生後,家人也趕緊補點蠟燭,解決了這次衝突。根據家人的表示,因為姊姊不滿所有家人的關注都在壽星妹妹身上,出於嫉妒心才會做出這樣的行為。

事後,這對小姊妹的教母也出來替姊姊的行為緩頰,她表示兩人平時感情其實十分融洽,當天的事件只是一個小插曲。還為姊妹倆創了一個IG帳號,貼出一起切蛋糕的溫馨畫面,而該帳號短短幾天內也累積了超過16萬的粉絲追蹤朝聖。

“Act up, you can get snatched up” pic.twitter.com/BI4ZtkLygt