巴西衛生部才說要買中國製疫苗 總統稱沒這回事

2020/10/22 03:21

〔中央社〕巴西衛生部長帕祖耶洛昨天才說衛生部會向中國的科興生物技術公司購買武漢肺炎疫苗，總統波索納洛與一名高階衛生官員今天隨即反駁。另外，帕祖耶洛也確診武漢肺炎。

路透社報導，帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）昨天在州長會議中表示，衛生部將購買科興生物技術公司（Sinovac）的疫苗，把這款疫苗連同阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）開發的疫苗，都納入接種計畫。

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但帕祖耶洛指出，納入中國製疫苗的計畫仍須巴西國家衛生監測局（Anvisa）同意。

波索納洛（Jair Bolsonaro）的一些支持者在社群媒體上發表反中國評論後，情況生變。波索納洛聲稱帕祖耶洛昨天在會上的說法被人錯誤解讀，並以「我們當然不會買中國製疫苗」回應支持者。

波索納洛的說法，似顯示總統與州長們在疫苗政策上意見分歧。巴西聯邦政府優先考慮阿斯特捷利康公司研發中的疫苗，但州長們一直在探索替代方案。

另一方面，巴西衛生部今天也宣布，帕祖耶洛被驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，成為巴西政府中最新一名確診官員。波索納洛也得過2019冠狀病毒疾病。

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