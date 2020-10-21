王室出國度假人民卻關在家防疫 荷蘭國王罕見錄影片道歉

荷蘭國王威廉-亞歷山大今日發布一段影片，稱他「感到後悔」，上週他不該飛到希臘度假；這趟出遊遭非議後已迅速中斷。右為王后馬克西瑪。（歐新社）

2020/10/21 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭政府為對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，這段期間正呼籲民眾盡可能待在家裡，但王室成員卻出國遊玩，引發民眾批評，荷蘭國王今（21）日發布一段影片，稱他「感到後悔」，上週他不該飛到希臘度假；這趟出遊遭非議後已迅速中斷。

《美聯社》報導，一臉嚴肅的荷蘭國王威廉-亞歷山大（Willem-Alexander）在海牙森林的王宮錄製這段道歉影片，王后馬克西瑪（Maxima）坐在他隔壁。國王在影片中表示，「對於背叛您對我們的信任，我們感到很痛苦」。

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荷蘭君主向全國發出這樣的懺悔訊息非常罕見。國王出國度假對首相呂特（Mark Rutte）造成政治上的傷害，根據荷蘭憲法，他對國王的行為負責。

威廉-亞歷山大上週五和他的家人飛到希臘度假，國王夫婦和其中一名女兒在週六晚上返回荷蘭，另2個女兒後來才返國。但就在此事發生的幾天前，荷蘭政府正為遏制升溫的疫情而實施「部分封鎖」。

國王表示，「儘管出遊符合規定，但沒考慮新限制對我們社會的影響非常不明智」。他說，「我們決定返國是意識到我們不應該離開（荷蘭）。」

威廉-亞歷山大說，他們將繼續與民眾合作以遏制病毒傳播，使這個國家的每個人盡快恢復正常生活，「這是目前最重要的事情，我們將盡我們所能繼續這樣做。」但也提到他們並非萬無一失。

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