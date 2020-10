美佈道家超狂預言：川普當選但會遇暗殺 5年後彗星撞地球

2020/10/21 20:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國傳媒大亨、知名保守派基督教佈道家羅伯遜(Pat Robertson)20日爆超狂預言,他指稱,上帝告訴他,川普將會在這次總統大選勝出,隨後美國就會開始出現動亂,而川普也至少會面臨2次暗殺。此外,他還說,5年後會有彗星撞地球,屆時可能就是世界末日了。

綜合外媒報導,已高齡90歲的羅伯遜除了一手創立基督教廣播網「視博恩」(CBN)、美國有線電視網Freeform,同時也是瑞金大學(Regent University)、美國法律與正義中心(ACLJ)、美國基督教聯盟等機構的創辦人。此外,身為川普支持者的他,20日在CBN談話性節目「700俱樂部」(700Club)中向觀眾表示,川普絕對會在這次大選連任成功,還狂言就算民眾坐在家裡不出門投票,川普也是贏定了!

接著羅伯遜說,川普宣誓就職以後,美國開始會出現大大小小的抗爭運動,致使社會陷入四分五裂。此外,中國、俄羅斯以及北韓等敵對國家的問題也急需解決,川普甚至會面臨至少2次的暗殺。但總的來說,上帝還是會為美國帶來一段時間的和平。

最後羅伯遜更提驚人預言,彗星會在5年後撞上地球,到時可能就是世界末日,還呼籲信徒是時候為地球祈禱了。然而《今日美國》(USA Today)表示,這不是羅伯遜首次預言世界末日,他在1976年就說地球會在1982年毀滅;之後在其著作《The New Millennium》中,再稱2007年4月29日,地球會迎來末日。

Pat Robertson reports that he has been told by God that Trump will win reelection ... and it will bring about the beginning of the End Times. https://t.co/mH5ERpBFCs pic.twitter.com/8WcYGxR3eO