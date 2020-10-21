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    美佈道家超狂預言：川普當選但會遇暗殺 5年後彗星撞地球

    美國傳媒大亨、佈道家羅伯遜日前預言川普會當選，但之後美國迎來動亂，還說5年後會有彗星撞地球，迎來世界末日。（美聯社）

    美國傳媒大亨、佈道家羅伯遜日前預言川普會當選，但之後美國迎來動亂，還說5年後會有彗星撞地球，迎來世界末日。（美聯社）

    2020/10/21 20:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國傳媒大亨、知名保守派基督教佈道家羅伯遜（Pat Robertson）20日爆超狂預言，他指稱，上帝告訴他，川普將會在這次總統大選勝出，隨後美國就會開始出現動亂，而川普也至少會面臨2次暗殺。此外，他還說，5年後會有彗星撞地球，屆時可能就是世界末日了。

    綜合外媒報導，已高齡90歲的羅伯遜除了一手創立基督教廣播網「視博恩」（CBN）、美國有線電視網Freeform，同時也是瑞金大學（Regent University）、美國法律與正義中心（ACLJ）、美國基督教聯盟等機構的創辦人。此外，身為川普支持者的他，20日在CBN談話性節目「700俱樂部」（700Club）中向觀眾表示，川普絕對會在這次大選連任成功，還狂言就算民眾坐在家裡不出門投票，川普也是贏定了！

    接著羅伯遜說，川普宣誓就職以後，美國開始會出現大大小小的抗爭運動，致使社會陷入四分五裂。此外，中國、俄羅斯以及北韓等敵對國家的問題也急需解決，川普甚至會面臨至少2次的暗殺。但總的來說，上帝還是會為美國帶來一段時間的和平。

    最後羅伯遜更提驚人預言，彗星會在5年後撞上地球，到時可能就是世界末日，還呼籲信徒是時候為地球祈禱了。然而《今日美國》（USA Today）表示，這不是羅伯遜首次預言世界末日，他在1976年就說地球會在1982年毀滅；之後在其著作《The New Millennium》中，再稱2007年4月29日，地球會迎來末日。

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