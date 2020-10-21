巧合？中國四川廢井「發燒」後 發生規模4.6地震

中國四川一口廢井日前突然「發燒」，水溫高達攝氏70度，專家當時表示原因可能出自漏電，但今日四川真的發生地震，讓中國網友直呼「那幾個專家要被叫去喝茶了」。（圖擷自封面新聞）

2020/10/21 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國四川綿陽遊仙區魏城鎮一口廢棄多年的水井突然冒出陣陣白煙，水溫還高達攝氏70多度，讓許多中國網友認為這是「地震前兆」，不過中國專家卻認為，這只是水泵漏電導致。今日中午12時許，四川真的發生規模4.6地震，震央剛好在四川綿陽，網友也想起廢井「發燒」事件，直呼「那幾個專家要被叫去喝茶了」。

綜合中媒報導，中國四川省綿陽市北川縣今日中午發生芮氏規模4.6地震，地震深度為17公里，屬於淺層中強震，許多中國網友紛紛在微博表示「成都震撼强烈」、「剛躺到宿舍床上就感覺到了」、「成都震感強烈骨折躺在沙發上耍手機差點想杵著我的拐杖跑了」。

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不過，日前四川綿陽有一廢棄老井水，水溫突然飆高到攝氏70度，將井水抽出之後，還冒出陣陣白煙，當時被許多網友表示，四川之前也有過「河水變熱」現象，在那之後就發生地震，表示井水變熱可能是地震前兆。不過當時有專家認為，井水變熱是因為水泵漏電或發熱管道經過導致。

儘管專家稱井水變熱是因為漏電等因素，但今日四川綿陽發生地震，也讓中國網友表示「我記得前幾天綿陽有一口老井水變熱，記得嗎？」、「誰信磚頭家誰傻。你也可以是磚家」、「漏電就是扯淡，一開始都排除了」、「估計那幾個專家要被叫去喝茶了」、「我也第一時間想到這個問題」。

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