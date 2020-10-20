摔角手突倒地猝死 隊友以為演戲還翻上台飛踢對手

墨西哥一名摔角選手，比賽到一半時突然倒地不起。對手及裁判發覺情況不對勁，隨即上前關心，想不到這時他的隊友卻以為這是在演戲，衝上台給了對手一個飛踢。最後這名選手送醫急救後不治。（圖片擷取自YouTube）

2020/10/20 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥有名摔角選手，比賽到途中突然倒地不起，對手及裁判發覺情況不對勁，立刻上前關心，想不到這時他的隊友卻以為這是在演戲，還衝上台給了對手一個飛踢，最後這名倒地的選手送醫急救後不治。

綜合外媒報導，這名選手名叫薩拉札（Luis Angel Salazar），上週六在聖胡安佩提特蘭體育場（San Juan Pantitlan Arena）和對手雷米多（Redimido）進行比賽，兩人過了幾招後，薩拉札腳步開始踉蹌，隨後倒地不動，正要施展絕招的雷米多見狀趕緊停下來查看情況；想不到這時另一名選手以為這是擂台動作的一部分，衝上台給了雷米多一個飛踢，事後才驚覺事態不對。

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雖然薩拉札被緊急送醫，仍舊回天乏術，根據報告指出，他的死因為突然的大腦動脈破裂，而事發當時他的母親以及女友也在場邊觀看比賽。

據悉，薩拉札是一名會計系的大學生，會進行摔角比賽則是為了自己賺取學費，想不到發生如此憾事，留給親友以及摔角迷們無限的遺憾。

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