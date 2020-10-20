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    中國外交官打我駐斐濟人員 呂慶龍：就讓他們國家去丟臉

    我駐斐濟代表處8日舉辦國慶酒會，中國外交人員竟闖入對我外館人員施暴，事後還反控遭我方攻擊；對此，前駐法代表呂慶龍指出，不妨讓「他們國家去丟臉」。（取自斐濟代表處網站）

    我駐斐濟代表處8日舉辦國慶酒會，中國外交人員竟闖入對我外館人員施暴，事後還反控遭我方攻擊；對此，前駐法代表呂慶龍指出，不妨讓「他們國家去丟臉」。（取自斐濟代表處網站）

    2020/10/20 21:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交人員8日闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，對我外館人員施暴造成輕微腦震盪，事後還反控遭我方攻擊；對此，前駐法代表呂慶龍指出，中國外交一系列的做法與中國外交部長王毅有直接關係，不妨讓「他們國家去丟臉」。

    綜合媒體報導，呂慶龍19日上政論節目表示，若「中國外交人員施暴」是通案，「另外一種場景會出現，談到這種狀況真是駭人聽聞」；這次事件有可能是擦槍走火，或者是中國外交人員要向上級表功，「現在國際媒體一爆出來，大家就更進一步了解到，中國大陸派出去這樣一些外交人員，竟然用這種方式來參與國際事務，處理國際關係」。

    呂慶龍表示，今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情造成全球震驚，格國都開始了解到中國的行事風格，「這個地方，你就可以看到中國大陸的這些做法。我們比較偏向於解讀它是一系列做法。這跟北京的外交，就是王毅領導的團隊，當然有直接的關係」。

    呂慶龍指出，「對台灣來講，我們大家更要理解。因為今天我們面對的是一個不講理，毫無人性的做法的國家。所以對我們來講，我常常拜託我們的國人要知己知彼。知己就是台灣的各項表現，特別是最近的疫情，在全世界，我不好意思說是NO.1，但起碼前幾名，太好了，太厲害了。倒過來講，讓中國大陸眼紅，讓中國大陸覺得面子掛不住，所以你就可以理解說，哦，我們要更進一步去了解中國大陸的本面目。大家借這個機會去思考為什麼中國大陸會這樣做。他們外交人員也都無奈，讓他的國家去丟臉，甚至於在所不惜」。

    呂慶隆強調，「這就是我們比中國大陸更有信心的地方。這是非常重要的一個信息。我們大家來觀察。然後，一定要對斐濟政府有所表示。我也相信，我們黎大使（駐斐濟代表黎倩儀）一定是跟當地政府有相當密切的互動。所以這個議題對我們來講是一個機會，我們大家進一步認識中國大陸到底是怎麼做事的」。

    前駐法代表呂慶龍（見圖）19日上政論節目表示，「大家借這個機會去思考為什麼中國大陸會這樣做。他們外交人員也都無奈，讓他的國家去丟臉，甚至於在所不惜」。（資料照，記者陳志曲攝）

    前駐法代表呂慶龍（見圖）19日上政論節目表示，「大家借這個機會去思考為什麼中國大陸會這樣做。他們外交人員也都無奈，讓他的國家去丟臉，甚至於在所不惜」。（資料照，記者陳志曲攝）

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