拜登身陷電郵門！英媒稱掌握外流郵件 杭特涉仲介哈薩克商人

英國《每日郵報》揭露，杭特．拜登（見圖）與哈薩克商人拉基謝夫私交深篤。圖為杭特．拜登在今年民主黨全國代表大會視訊發言的畫面。（路透檔案照）

2020/10/19 20:34

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統大選民主黨候選人拜登的「電郵門」事件持續延燒，英國《每日郵報》從哈薩克反貪腐人士手中取得數封杭特．拜登的電子郵件，揭露杭特曾於2012至2014年間，擔任哈薩克商人拉基謝夫（Kenges Rakishev）的中間人，兩人私交深篤，而拉基謝夫又疑似與當時的哈薩克總統關係密切。

英國《每日郵報》報導，杭特曾企圖說服拉基謝夫買下1間內華達州的礦業公司，並於2013年底，成功引介拉基謝夫投資100萬美元（約新台幣2870萬元），給美國前國務卿凱瑞（John Kerry）女兒亞歷山德拉的電影製片公司。

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拉基謝夫在寫給杭特的郵件中，更親密地稱杭特為「兄弟」、「我的異母兄弟」，兩人也會互相分享彼此家族的八卦、閒聊生活瑣事，並且一同在華府、紐約等地的奢華餐廳用餐。

報導指出，拉基謝夫雖然曾於2012年名列「富比世」雜誌哈薩克最具影響力大亨前15名，粗估擁有約3.22億美元（約92.41億新台幣）的資產。但由於拉基謝夫與獨裁的哈薩克時任總統努爾蘇丹‧納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）關係密切，大部分的藍籌（績優）投資者通常會拒絕與拉基謝夫往來，杭特卻屢屢幫助拉基謝夫在美國投資。

外流的電子郵件指出，世界銀行（World Bank）的姊妹機構國際金融公司（International Finance Corporation），便因為發現拉基謝夫與哈薩克前總統家族「有些關係」，拒絕與他有生意往來。

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