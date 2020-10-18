趙紫陽下葬1週年 家屬在監視器前祭拜

中共前總書記趙紫陽骨灰下葬1週年，家屬今早前往位於北京昌平的墓園祭拜，墓碑正後方高處還設有多個監視器鏡頭。圖為民眾悼念趙紫陽。（路透）

2020/10/18 17:13

〔中央社〕今天是中共前總書記趙紫陽骨灰下葬1週年，香港電台報導，趙紫陽的家屬今早前往位於北京昌平的墓園祭拜，墓地四周有綠色圍牆，墓碑正後方高處還設有多個監視器鏡頭。

報導指出，參加祭拜的有趙紫陽的女兒王雁南，和女婿王志華等人，他們向趙紫陽夫婦的墓碑獻上鮮花，並在墓碑前合照。

請繼續往下閱讀...

17日是趙紫陽101歲誕辰。報導指出，多名趙家的友人都被禁止前往趙紫陽故居或墓地悼念。

1989年天安門學運期間，時任中共總書記的趙紫陽被黨內批評同情運動，遭撤銷職務並軟禁至2005年過世。

趙紫陽過世後，骨灰長期安放在富強胡同6號的故居。家屬多年來和中共當局商討下葬問題，直到2019年趙紫陽百歲冥誕之際，他和妻子梁伯琪的骨灰才得以安葬在北京的民間墓地「天壽園」。

趙紫陽下葬後，「天壽園」的戒備轉趨嚴格，他的墓碑不但被用樹木和圍欄包圍，墓地也設置了監視器。香港電台年初引述趙紫陽的兒子趙二軍指，購買墓地時環境比較開放自由，現在則「與派出所、監獄一樣」。

今年「六四」週年期間，明報也報導「天壽園」的出入受到嚴控：墓園外設立了身分證刷卡裝置，進出人員必須登記；墓園外也有警車戒備；通往趙紫陽墓地的區域，也設了施工圍欄，禁止任何人進入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法