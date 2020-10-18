固定用繩索「風化斷裂」！28歲攀岩正妹男友面前墜落亡

28歲女科學家沃瑞爾和男友格拉罕一起到紐西蘭城堡岩攀岩，卻碰上墜谷意外而身亡，原來是使用的固定用繩索卻早就因為風化出現嚴重磨損，在她攀岩時斷裂，讓憾事就此發生。（圖取自紐西蘭警方網站）

2020/10/18 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕攀岩若是防護設備不夠確實，可能會造成一輩子的遺憾，28歲女科學家沃瑞爾（Lauren Worrell）和男友格拉罕（Richard Graham）一起到紐西蘭城堡岩（Castle Rock）攀岩，卻碰上墜谷意外而身亡。近日死因報告出爐，原來是她使用的固定用繩索卻早就因為風化出現嚴重磨損，在她攀岩時斷裂，讓憾事就此發生。

綜合外媒報導，沃瑞爾和男友格拉罕在紐西蘭和美國共擁有3年的攀岩經歷，過去也曾在城堡岩攀岩登頂，可說是相當資深，沒想到2018年8月19日他們再度前往城堡岩攀岩時，沃瑞爾卻因為固定用繩索斷裂，從400英尺（約120公尺）高度的岩壁墜落而亡。

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當時格拉罕正在整理裝備，卻忽然發現女友消失，讓他著急地馬上打給急救人員；而當下也有其他攀岩者聽到繩索斷裂聲、岩石滾動聲伴隨著尖叫聲，並目睹沃瑞爾墜谷瞬間，這些目擊者隨即上前查看，卻發現沃瑞爾已經奄奄一息，即使醫護人員趕到仍無法救回，宣布沃瑞爾死亡。

紐西蘭法醫羅布（Michael Robb）在死因報告中提到，沃瑞爾身上的繩索風化加上自身重量，導致繩索遭到扯斷，才讓憾事發生，若非倚靠了這條危險的繩索，可能還活著；但格拉罕則表示雖然繩索嚴重受損，仍能承受一個人的重量。

不過擁有36年搜尋、救援經驗的警官康納斯（Brian Connors）在檢查連結繩索的錨點後，認為這樣的固定方式有問題，強調不該用繩索當作固定點。

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