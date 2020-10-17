走路怪怪的！ 男「肛門硬塞4根金條」搭機走私被抓包

杜拜一名男子把重達972公克的4根金條塞入直腸，想神不知鬼不覺搭機飛往印度喀拉拉邦，但下機時仍被機場工作人員給抓包，這4根金條市價大約6萬美元。（圖擷取自ccphqrskochi推特）

2020/10/17 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕為了省下「黃金稅」，杜拜一名男子竟把重達972公克的4根金條塞入直腸，想神不知鬼不覺搭機飛往印度喀拉拉邦，但下機時仍被機場工作人員給抓包，這4根金條市價大約6萬美元（約新台幣172萬元）。

綜合外媒報導，這名男子13日將4根金條塞入體內後，從杜拜搭乘印度捷行航空（GoAir）前往印度喀拉拉邦的坎納諾爾機場，因為走路姿勢怪異被機場工作人員攔下，接著被航空情報部門（AIU）的官員帶去搜身，在他身體發現市價大約6萬美元的4根金條。

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報導指出，這名男子因不想繳交18%、約新台幣31萬元的「黃金稅」，才會把金條塞入屁股企圖闖關。另外，當地警方也在同班機搜出另名乘客身上藏有1.47公斤的金條，純化後黃金約達1.31公斤。

印度走私黃金的行為之所以氾濫，主要是因印度針對黃金的徵稅高達18%，多數走私客會將黃金藏在產品禮盒、錢包以及隨身衣物等，但塞進體內的情況相當少見。

AIU Kannur seized gold in compound form （972 gm extracted） from a passenger who arrived from Dubai by flight G8 4013. The gold was concealed in the rectum.@cbic_india@cgstcustvm pic.twitter.com/jYJsxxslDm — Commissionerate of Customs （Preventive）, Cochin （@ccphqrskochi） October 13, 2020

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