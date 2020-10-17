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    紐西蘭北島約25隻鯨魚擱淺 相關單位、志願者搶救中

    紐西蘭豪拉基灣傳出有約25隻鯨魚擱淺。圖為豪拉基灣示意圖，照中人物與本文無關。（法新社）

    紐西蘭豪拉基灣傳出有約25隻鯨魚擱淺。圖為豪拉基灣示意圖，照中人物與本文無關。（法新社）

    2020/10/17 16:00

    〔即時新聞／綜合報導〕搶救鯨魚！紐西蘭環保部（Department of Conservation）今日公布消息指出，今日一早北島（North Island）豪拉基灣（Hauraki Gulf）有約25隻鯨魚因離岸太近而意外在灘地擱淺，現相關單位、當地消防局和志願者們正在嘗試搶救受困鯨魚。

    根據紐西蘭環保部粉專公告，今日一早，目擊者發現約40至60隻鯨魚游經豪拉基灣淺水處，其中約25隻鯨魚不幸因此在灘地上擱淺，現正投入人力進行救援，無擱淺的鯨魚則已經由環保局引領至安全水域。

    當地許多熱心民眾獲悉後投以關注與協助，但據在粉專公告，該部強調，「非常感謝大眾對鯨魚的關心，但目前已不需要更多幫助，最好的關心方式是遠離現場，將空間留給專業人員」。當局預估，鯨魚擱淺處下一次漲潮必須等到今晚9時，在此之前，環保工作人員、當地消防隊等將在現場確保鯨魚們的安全。

    事實上，這並非近期大洋洲地區大規模鯨魚擱淺案，據本報9月底報導，澳洲塔斯馬尼亞州一座偏遠海港才發生約470頭長肢領航鯨（long-finned pilot whale）擱淺事件；此為是世界史上最大規模的鯨魚擱淺紀錄之一，經救援人員積極搶救後，該案倖存鯨魚為110頭，360隻鯨魚死亡。

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