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    最後生還者！澳洲擱淺領航鯨110頭獲救 360具鯨屍將拋海上

    澳洲塔斯馬尼亞上周有大批領航鯨擱淺，今日最後一頭獲救後，倖存鯨魚數量達到110頭，政府將把重點轉向處理約360具鯨屍。圖為在偏遠海港地區擱淺死亡的領航鯨。（法新社）

    澳洲塔斯馬尼亞上周有大批領航鯨擱淺，今日最後一頭獲救後，倖存鯨魚數量達到110頭，政府將把重點轉向處理約360具鯨屍。圖為在偏遠海港地區擱淺死亡的領航鯨。（法新社）

    2020/09/27 19:57

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲塔斯馬尼亞州一座偏遠海港附近，上週約有470頭長肢領航鯨（long-finned pilot whale）擱淺，是澳洲史上最大規模的鯨魚擱淺紀錄，在救援人員積極搶救後，最後一頭還殘喘鯨魚在今（27）日被送回大海，讓倖存鯨魚數量達到110頭，政府將把重點轉向處理約360具鯨屍。

    綜合外媒報導，在麥格理港（Macquarie Harbour）發現領航鯨擱淺後，100多名救援人員過去幾天不斷在寒冷的海水中搶救生還者，週日在數百具鯨屍中又發現了一頭還活著的鯨魚。塔斯馬尼亞州環境部門發言人說，這「完全不簡單」，並提到這頭鯨魚已被帶回大海中。

    公園和野生生物服務中心經理巴克（Rob Buck）稱這是一項「複雜的救援行動」，讚揚救援人員自冰冷的海水和惡劣天氣中努力不懈，「團隊付出了巨大的努力」。

    當地政府今日將重點從搜救轉為處理大批鯨屍，有數艘船今天將約200具屍體拖離港口，官方希望在週三天氣惡化前將處理完剩餘的死亡鯨魚。

    官方警告說，該地區可能會發現更多的鯨魚，因為有些鯨魚可能會二次擱淺。巴克也說，一些鯨魚屍體可能會漂回該地區的海灘。

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