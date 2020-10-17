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    軍情動態》美宣布軍售羅馬尼亞海岸防衛飛彈 金額達3億美元

    美國國務院16日批准對羅馬尼亞出售海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，簡稱NSM）海防系統（Coastal Defense Systems，簡稱CDS）及相關設備，總價值約達3億美元。（圖擷取自雷神公司網站）

    美國國務院16日批准對羅馬尼亞出售海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，簡稱NSM）海防系統（Coastal Defense Systems，簡稱CDS）及相關設備，總價值約達3億美元。（圖擷取自雷神公司網站）

    2020/10/17 09:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院16日批准對羅馬尼亞出售海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，簡稱NSM）海防系統（Coastal Defense Systems，簡稱CDS）及相關設備，總價值約達3億美元，並已向國會通知。

    海軍打擊飛彈是一種貼海飛行、難以被敵方雷達偵測的巡弋飛彈，能夠攻擊100多公里外的目標。根據美國國防部安全合作局（DSCA）網站上的16日公告顯示，羅馬尼亞希望購買其中2個系統。

    DSCA新聞稿指出，羅馬尼亞政府已請求購買2個海防系統，其中包括10個Link-16多功能信息分發系統、聯合戰術無線電系統（MIDS-JTRS）。 還包括2個海防系統消防配送中心（Coastal Defense System Fire Distribution Centers）、4個移動運載火箭、運輸裝載車輛和飛彈本身，以及其他設備。

    DSCA聲明說，計畫的軍售案將改善羅馬尼亞在黑海的海上防禦能力，提高羅馬尼亞應對當前和未來威脅的能力。

    DSCA公告並不代表最終軍售案，如果國會沒有反對，美國和羅馬尼亞可以開始就價格和數量進行談判，而價格和數量通常會在最終銷售完成時發生變化。

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