歐盟峰會脫歐聲明趨強硬 英國首相如何回應受矚

2020/10/16 04:12

〔中央社〕歐洲聯盟成員國領袖今天在峰會後發表聲明，措辭趨於強硬，要求英國必須採取措施以達成協議，各界關注英國首相強生將如何對歐盟27國領袖結論做出回應。

歐盟各國領導人10月15日下午起一連2日在比利時布魯塞爾舉行峰會，各國元首將針對英國脫歐、氣候變遷、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗開發等議題交換意見，其中今天最受矚目議題是脫歐。

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歐盟成員國領袖交換意見後發表聲明，強調英國脫歐過渡期即將在2020年12月31日結束，目前在歐盟關切的議題方面仍未取得足夠進展達成協議，呼籲英國為達成協議採取必要措施，並提醒成員國在所有方面包括未達成協議的情況下做好準備。

歐盟峰會除發表聲明外，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶（Michel Barnier）晚間另召開記者會展現歐盟團結立場。

米歇爾表示，歐盟有決心達成協議，但不會不惜代價，若英國想要達成協議，需要立即採取行動，尤其是在公平競爭、漁業等議題，目前在談判桌上缺乏進展。

另外巴尼耶則表示，將保持冷靜及堅定，在未來幾週內與英國繼續進行深入討論。

但英國隨後對歐盟的聲明展現負面看法，英國首席談判代表佛羅斯特（David Frost）推特發文表示，對歐盟不再致力於加倍努力建立未來夥伴關係感到吃驚，另驚訝歐盟指出達成協議必須由英國方面做出所有行動，認為這在談判中是一種很不尋常的策略。

由於強生（Boris Johnson）近日警告，如果談判未能在今天歐盟領袖峰會首日前取得足夠進展，可能會踩煞車，為英國「無協議」脫歐的未來進行準備，這一席話頗有10月15日是英國脫歐貿易談判最後期限日意味，強生接下來如何回應備受關注。

英國在今年1月31日形式上脫離歐盟，但至今年12月31日止都還處於過渡期，因此得遵守歐盟經貿規則，雙方今年展開多輪談判協商未來經貿協議等關係安排，但在漁業問題、公平競爭保障等方面的分歧仍大，實質進展有限。

此外今天峰會的意外發展是歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）因一名幕僚染疫，在出席會議後不久即離開並進入自我隔離，但她強調採檢結果為陰性。她10月初也因參與的一場會議有人確診而須自我隔離。（編輯：徐崇哲）

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