土耳其關閉領空 阻撓貨機飛往亞美尼亞

洛杉磯土耳其總領館外，民眾群聚以抗議土耳其介入亞美尼亞與亞塞拜然的戰事。圖中「ARTSAKH」為納卡區政權阿爾察赫共和國之意。（法新社）

2020/10/15 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕高加索國家亞美尼亞與亞塞拜然因納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡區）地區爭議而陷入激戰，目前戰事已進入第三週。而在此次戰事中公開支持亞塞拜然的土耳其，今（15）日被亞美尼亞指控惡意關閉領空，以阻止人道主義救援貨機飛往亞美尼亞。

綜合外媒報導，亞美尼亞國家民用航空委員會今日表示，一架原定於今日自洛杉磯飛往亞美尼亞首都葉里凡的人道主義救援班機，因土耳其臨時關閉領空，而被迫取消。亞美尼亞民航委員會負責人表示，其實早在戰事爆發前，土耳其就開始設法阻撓飛往亞美尼亞的航班。土耳其要求航空公司，若航班飛經土耳其領空，則須提供詳細的貨物清單。

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負責人指出，要求清單的動作確為主權國家應有的權利，但依照國際慣例，具有危險性的物品才需要提供資訊，更何況，這批貨物早已通過了安全檢查。

亞美尼亞民航委員會已因此事向歐洲空中航行安全組織（EUROCONTROL）表達抗議。

亞美尼亞曾多次指責土耳其派遣傭兵與空軍協助亞塞拜然作戰，土耳其雖矢口否認，但也曾多次表明，納卡區回復和平的唯一途徑，就是亞美尼亞承認亞塞拜然在納卡區的主權，並徹底撤出該區域。

土耳其在高加索區戰事中公然支持亞塞拜然。圖為兩國國旗。（法新社）

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