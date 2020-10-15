馬雅鐵路計畫爭議不斷 周遭發現大量遺跡

「馬雅鐵路」計畫預計串聯多處馬雅文明遺跡，近日墨西哥專家在沿線發現2187個「考古遺跡」。（美聯社）

2020/10/15 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥日前開始爭議性的「馬雅鐵路」計畫，環繞猶加敦半島（Yucatan peninsula），可望串聯多個馬雅文明遺址。墨西哥專家14日則宣布，在鐵路計畫沿線發現2千多個遺跡和手工製品。

《美聯社》報導，馬雅鐵路的建設計畫自宣布以來，引發少數民族及環保團體的抗議，專家最新的發現可能將馬雅鐵路興建計畫減速，根據專家探測，在長達277英里（366公里）的鐵路，共發現2187個「考古遺跡」，遺跡從房屋建築到石雕不等，範圍約佔總鐵路計畫的1/4。

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墨西哥國家人類學暨歷史研究院（National Institute of Anthropology and History）表示，其中至少有91處遺跡是大型建築，例如廣場、金字塔或廟宇。國家人類學暨歷史研究院聲明表示，鐵路建商必須採取「特殊措施」以避免破壞文物，並未提及鐵路計畫是否該重新規劃路線。

國家人類學暨歷史研究院表示，數十年前的鐵路建設就曾威脅文物，沿伸的路線更將穿過脆弱的叢林地區。反對派人士批評，總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）強行推動計畫，並沒有充分研究鐵路對當地環境、天然井（cenote）和遺址的影響。部分馬雅社區也擔心鐵路計畫會破壞環境，已向法院提出申訴。馬雅鐵路今年7月開工，將加勒比海灘勝地連接猶加敦半島內陸，經過多個原住民社區和遺址。

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