9歲時父被殺死、媽媽改嫁3次 他追凶17年凶手竟無罪

向男老家中的父親遺照。（圖擷取自澎湃新聞網）

2020/10/15 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南鎮雄1名男子9歲時，跟鄰居家小孩吵架，沒想到這一架惹出漫天大禍，引發雙方家長吵架，再變成家族械鬥，他的父親就是到鄰居家理論時，被鄰家一對堂兄弟持菜刀殺死，之後，凶手外逃，他也展開長達17年的追凶生涯，幾打跑遍大半個中國，才追到凶手，人生超過一半都在流浪追凶的過程中渡過。

沒想到，第1名凶手被判刑，第2名凶手卻因過法律追溯期被判無罪，他很恨，又展開法律援救之路，不斷的發微博找方法求助，也吸引媒體報導，但至今，第2名凶手依然無罪逍遙過日子。

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《澎湃新聞》報導，這名向姓男子今年30歲，本來幸福的生活在他9歲那年被整個打破，在父親被殺死之後，媽媽就帶著他跟哥哥一起離開原本的住家，到他鄉生活，遠離傷心地，但是，接著媽媽改嫁了，他跟哥哥單獨租屋相依為命，比他大4歲的哥哥去做小工，賺取微博的工錢養活兩兄弟，不久，他也輟學了，流浪街頭、街頭鬥狠求生，但父親臨死前那一刻的面孔一直停留在心上，無法淡忘，於是，就在流浪的同時，四處打聽那2凶手的可能的去處。

在追凶過程中，向男打工養自己之外，就是自學法律知識，為逮到凶手做準備，在17歲（2007年）那年，終於打聽到其中1名凶手在昆明，於是他坐著麵包車，追到600公里外的昆明火車站，沒有找到人，只能又流浪在網吧、街頭、天橋下，也跟哥哥失散，在當地的建築工地打工賺到車錢返回鎮雄。

2013年，又聽到凶手現身福建，他再往福建晉江，一邊打工一邊打聽、付線人錢，終於在2017年聽到這凶手在福建南安，他再度前往南安，依舊無果，不過，從手中黑白照片逐戶找人，發現凶手已改名，在工廠做事，最後找到該工廠，埋伏了多天，終於見到凶手，但他沒有衝上去，而是報警，從警方處得知，凶手已報死亡、註銷戶口，但最後警方再調查，終於在2018年被押回鎮雄被依殺人罪判無期徒刑。

另一名凶手一樣外逃，最後也被逮到，不過，事發的2000年當時，這名凶手被認定是「傷害」罪，最後因為過法律追溯期而不起訴。

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