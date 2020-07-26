恐怖！他殺妻肢解後棄屍化糞池 還帶女兒報警妻子失蹤

中國一男子殺妻肢解丟化糞池還報警妻子失蹤。（圖擷取自網路）

2020-07-26 08:20:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州市本月6日發生一起女子失蹤案，丈夫報警，他醒來後原本睡在身邊的妻子不見了，警方大肆找人，就在18天後，警方從該夫妻居住社區化糞池中找到疑似人體組織，再經比對，昨天宣告破案，竟是丈夫殺死睡夢中的妻子，肢解成小塊後，分散棄屍，其中一部分丟到化糞池中，還大張旗鼓的報警找尋妻子，目前，該丈夫已被警方逮捕。

綜合中媒報導，這起離奇殺妻案的夫妻都是再婚者，許姓丈夫55歲是一名司機，跟擔任清潔員的51歲妻子兩人已經再婚12年，最近因房子拆遷，分到第二套房子，案發前，鄰居還看到兩人親密的要去看剛分得的房子。

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許姓丈夫在7月6日一早打電話給妻子姐姐，詢問妻子下落，妻姐說沒看到後，到晚間8點多，跟大女兒一起到派出所報警，說他清晨5點多起床「老婆」不見了。

警方展開調查，從監視器畫面看來，許妻從7月4日傍晚返家後，就沒有出過門卻失蹤，但一連10多天過去，整個社區共1千多戶人家及公共空間都已經地毯式搜尋及調查過，最後把目標鎖定社區化糞池，連抽38輛化肥車抽糞水，再清洗，終於在化糞池中找到疑似人體骨骸，現場檢測比對DNA，確認是許妻人體組織，綜合判斷她可能遇害。

警方回頭找到許姓丈夫，長達一天多的密集偵訊，終告破案，許某坦承殺妻分屍後分散拋棄，至於殺妻原因，目前只知是因兩人生活矛盾引發，還沒有進一步的細節出爐。

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