河北破23年前運鈔車搶劫殺人案 嫌犯竟是法官

此為法槌示意圖，與新聞無關。（資料照）

2020-07-30 15:58:20

〔中央社〕中國大陸河北省辛集市警方近日破獲一起23年前的運鈔車搶劫殺人案，其中一名嫌犯趙智勇竟然是現任法官，他案發後進入法院工作22年，因為表現優異，目前官拜石家莊市鑾城區法院院長。

1997年1月10日上午，河北石家莊的辛集市農村合作基金會興華路營業點發生一起持槍搶劫運鈔車案，當場造成1死2傷，被搶走現金人民幣79萬餘元（約新台幣335萬元），其後變成懸案。

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辛集市公安局20日通報，已成功偵破此案，相繼抓獲劉姓等4名嫌犯，另一名張姓嫌犯已於2014年因意外事故死亡。但通報未提及其中一名嫌犯，竟然是當地現任法官。

騰訊網鳳凰週刊官方帳號30日報導，一名熟知石家莊政法系統的消息人士透露，本案宣告偵破，得益於高科技手段的運用。5名嫌犯中，其中一人是石家莊市裕華區人民法院執行局副局長趙智勇。

不過根據官方發布，7月15日，趙智勇還以鑾城區法院院長的身分，參加鑾城區第二屆人大常委會第29次會議。去年11月，他就已經升任鑾城區法院代院長。

據報導，1997年，趙智勇正在當兵服役，趁回家探親的機會結夥作案，次年進入法院工作。工作期間，他成績優秀，被評為司法執行系統的「標竿」，曾兩度獲得三等功，還獲得「十佳執行能手」稱號。

本案宣告偵破後，趙智勇的官方簡歷及宣傳文章已被法院緊急撤下。

據報導，1998年退役後，趙智勇便進入石家莊裕華區人民法院工作，從普通人員到執行局協調處副處長，再到執行局副局長，趙智勇獲得了一系列華麗的美譽。

根據「河北法制報」此前刊登的宣傳文章，案子一旦交到趙智勇的手裡，往往就能迎刃而解。

文章並稱，趙智勇癡迷於法律，在部隊就參加了全國高等院校自學考試法學專業的學習，拿到了大學本科學歷。1998年，他轉業進入法院。2004年，裕華法院設立執行局，趙智勇成為「最出色的執行員」。

據稱，趙智勇經手的938起案件，執行案件結案率達到了95%，「在裕華法院始終獨佔鰲頭，在石家莊法院系統也是數一數二，卻沒有一例當事人告狀，沒有一起案件造成上訪」。（編輯：楊昇儒/沈朋達）

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