「放開我老公！」 丈夫攜小三步入禮堂 正宮殺進去大罵

非洲尚比亞1名男子偷娶小三，在婚禮上被正宮破口大罵。戴婚戒示意圖。（路透檔案照）

2020/10/14 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕不少國家的婚姻制度都採一夫一妻制，禁止重婚，部分國家甚至訂有罰則，外國1名已婚男子移情別戀，12日告訴妻子要出城工作，不料卻是帶著小三步入禮堂，經鄰居通報後，正宮連忙趕往婚禮加以阻止。

根據《尚比亞觀察家》報導，非洲中部國家尚比亞已婚男子亞伯拉罕．穆云達（Abraham Muyunda）在當地稅務局上班，12日告訴妻子要出城工作，卻帶著小三前往天主教堂，準備在神父證婚之下結為連理，所幸機警的鄰居發現了這件事，連忙告訴正宮「你老公要結婚了！」

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正宮得知消息後大吃一驚，趕快帶著孩子衝向鄰居所說的教堂，進門剛好看到西裝筆挺的先生挽著小三的手，她的身上穿著標準新娘的裝扮，正宮當著賓客們的面破口大罵：「這場婚禮不能繼續！這個男人是我的丈夫！」亞伯拉罕．穆云達對此低下頭去，小三在一旁則相當尷尬。

事後，警方查出婚禮由小三出錢舉辦，目前男方家屬們正在討論未來要如何繼續往下走，亞伯拉罕．穆云達則被帶往警局關押，據了解，尚比亞婚姻制度分為「傳統部落的制度」與「現代法律的制度」，亞伯拉罕．穆云達若被認定重婚，將面臨7年以下有期徒刑。

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