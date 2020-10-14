為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「放開我老公！」 丈夫攜小三步入禮堂 正宮殺進去大罵

    非洲尚比亞1名男子偷娶小三，在婚禮上被正宮破口大罵。戴婚戒示意圖。（路透檔案照）

    非洲尚比亞1名男子偷娶小三，在婚禮上被正宮破口大罵。戴婚戒示意圖。（路透檔案照）

    2020/10/14 19:15

    〔即時新聞／綜合報導〕不少國家的婚姻制度都採一夫一妻制，禁止重婚，部分國家甚至訂有罰則，外國1名已婚男子移情別戀，12日告訴妻子要出城工作，不料卻是帶著小三步入禮堂，經鄰居通報後，正宮連忙趕往婚禮加以阻止。

    根據《尚比亞觀察家》報導，非洲中部國家尚比亞已婚男子亞伯拉罕．穆云達（Abraham Muyunda）在當地稅務局上班，12日告訴妻子要出城工作，卻帶著小三前往天主教堂，準備在神父證婚之下結為連理，所幸機警的鄰居發現了這件事，連忙告訴正宮「你老公要結婚了！」

    正宮得知消息後大吃一驚，趕快帶著孩子衝向鄰居所說的教堂，進門剛好看到西裝筆挺的先生挽著小三的手，她的身上穿著標準新娘的裝扮，正宮當著賓客們的面破口大罵：「這場婚禮不能繼續！這個男人是我的丈夫！」亞伯拉罕．穆云達對此低下頭去，小三在一旁則相當尷尬。

    事後，警方查出婚禮由小三出錢舉辦，目前男方家屬們正在討論未來要如何繼續往下走，亞伯拉罕．穆云達則被帶往警局關押，據了解，尚比亞婚姻制度分為「傳統部落的制度」與「現代法律的制度」，亞伯拉罕．穆云達若被認定重婚，將面臨7年以下有期徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澎湖阿嬤翻出她阿嬤的遺物！123年前歷史文件曝光
    2020/10/14 18:37

    澎湖阿嬤翻出她阿嬤的遺物！123年前歷史文件曝光
    小學生1天收50元被告狀！爸媽驚覺12歲女兒生意做很大
    2020/10/12 23:28

    小學生1天收50元被告狀！爸媽驚覺12歲女兒生意做很大

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    晚餐叫外送牛丼飯 他打開餐盒……崩潰了
    2020/10/12 20:29

    晚餐叫外送牛丼飯 他打開餐盒……崩潰了
    超逼真暗黑料理！小萌孩大啖媽媽烤的「蟑螂」
    2020/10/08 17:31

    超逼真暗黑料理！小萌孩大啖媽媽烤的「蟑螂」

    睿禾攜手金融大咖 活化綠電自由化市場
    18禁》深夜公園炮聲響！愛侶躺溜滑梯瘋狂大戰 全被看光光
    2020/10/06 01:16

    18禁》深夜公園炮聲響！愛侶躺溜滑梯瘋狂大戰 全被看光光
    正宮在家中被暴打 警方帶回疑涉案小三
    2020/10/02 17:11

    正宮在家中被暴打 警方帶回疑涉案小三
    國際今日熱門
    最重判死！孟加拉修法嚴懲性侵犯 人權組織：恐治標不治本
    2020/10/14 00:04

    最重判死！孟加拉修法嚴懲性侵犯 人權組織：恐治標不治本

    多間英國知名學府學者聯合 對抗中共干預學術自由
    2020/10/14 00:27

    多間英國知名學府學者聯合 對抗中共干預學術自由

    加州半月灣南瓜稱重賽 1066公斤巨無霸奪冠
    2020/10/13 21:07

    加州半月灣南瓜稱重賽 1066公斤巨無霸奪冠

    南卡颱風直撲越南！豪雨洪水已釀39死 搜救隊、工人失聯
    2020/10/13 21:30

    南卡颱風直撲越南！豪雨洪水已釀39死 搜救隊、工人失聯

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播