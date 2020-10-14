大法官提名聽證會 巴瑞特：對歐記健保無敵意

美國大法官被提名人巴瑞特13日出席聽證會時表示，自己對歐記健保沒有惡意。（路透）

2020/10/14 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕最高法院大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）13日出席聽證會表示，自己對歐巴馬健保沒有敵意，針對總統大選、墮胎及同性婚姻合法化等巴瑞特則未表態。

綜合外媒報導，美國聯邦參議院司法委員會12日起舉行一連4天的最高法院大法官被提名人同意權聽證會，參議員第二日針對歐記健保、總統大選、墮胎及同性婚姻合法化等議題向巴瑞特提問。

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在被問及是否承諾投票廢除俗稱歐記健保的「平價醫療法案」（Affordable Care Act）時，巴瑞特否認並表示，自己未背負「摧毀歐記健保的任務」，只會遵守法律、依法執法。巴瑞特強調，自己對歐記健保沒有敵意，也沒有和白宮內任何人就相關議題進行討論。

美國總統川普自大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）逝世後，積極推動大法官提名，保守派的巴瑞特若是成功進入最高法院，將使最高法院的保守派與自由派的比例變成6比3。

除健保案引發擔憂外，民主黨也擔心巴瑞特上任後，恐推翻對於女性墮胎權極為重要的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），否定墮胎合法化。巴瑞特則強調，羅訴韋德案不可能被推翻，並未表明自身立場。民主黨參議員范士丹（Dianne Feinstein）隨後也表示，未能得到巴瑞特明去的回應令人失望。

巴瑞特過去曾擔任已故保守派大法官史卡利亞（Antonin Scalia）的助手，被問及是否同意史卡利亞的觀點，影響議題的判決，巴瑞特則表示，曾和史卡利亞討論過多項議題，兩人想法相當接近，但也強調，若是自己被提名，「你們不會得到一位史卡利亞，而是大法官巴瑞特」。

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