美計畫出售台灣7項軍備 又通知國會兩項

2020/10/14 02:12

〔中央社〕路透社報導，熟知情況的5名消息人士今天透露，現正推動出售台灣先進武器案的美國白宮，今天通知國會將售台MQ-9無人機和波音公司生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈。

MQ-9無人機是通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）為美國空軍開發的大型無人機。

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在川普政府藉著重新詮釋飛彈技術管制協定（MTCR），推動出售更多無人機給更多國家以來，售台MQ-9無人機是川普政府首個通知國會的MQ-9無人機軍售案。

路透社9月間曾報導，在川普政府對中國加大施壓情況下，目前有多達7個重大的武器系統已進入對台灣出口的程序。

路透社昨天引述5名消息人士的話報導，白宮近日已針對其中3個武器系統向國會發出軍售通知，以待國會通過。

這3個武器系統分別是洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）、波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM－ER），以及裝置在F－16戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台。

上述消息人士還表示，其他4個武器系統的外售通知尚未送到國會，但也為時不久，包括足以嚇阻兩棲登陸的大型精密無人機、岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈以及水雷。

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