亞馬遜全球會員促銷日 德國倉儲員工將罷工

德國亞馬遜的倉儲員工選在預計會有大量訂單湧入的「Prime Day」進行大罷工。圖為德國亞馬遜的物流中心。（路透檔案照）

2020/10/13 23:55

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕13日為美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）的會員日採購節活動「Prime Day」，全球亞馬遜皆同步推出會員促銷優惠，沒想到德國亞馬遜的倉儲員工竟選在預計會有大量訂單湧入的促銷日進行大罷工。對此亞馬遜表示，消費者不會受罷工影響，還是可以按時收到商品。

綜合外電報導，德國工會組織「ver.di」號召萊比錫、巴特赫斯費爾德、萊因斯貝格、韋爾內、格拉本、科布倫茲等地的亞馬遜倉儲員工，於13、14日罷工，爭取更好的工資與工作環境。工會秘書舍爾（Andre Scheer）表示，他還不確定實際參與罷工的人數，但估計有數千人響應。

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亞馬遜發言人則表示，大部分員工都還是如常工作，亞馬遜的客戶也能按時收到商品，不會受到罷工影響。亞馬遜也強調，他們提供給員工優渥的薪水，以及比其他公司更好的福利與工作環境。

德國為亞馬遜的第2大市場，過去「Prime Day」都於7月舉辦，以促進夏季銷售，今年由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延期。德國亞馬遜的勞工今年6月才因為多名物流中心的倉儲員工確診武漢肺炎，進行了兩天的罷工抗議。

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