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    軍情動態》納卡地區衝突波及？以色列製無人機墜毀伊朗

    一架疑似以色列製、型號為「Harop」的無人機墜毀在伊朗境內。（擷取自推特）

    一架疑似以色列製、型號為「Harop」的無人機墜毀在伊朗境內。（擷取自推特）

    2020/10/13 20:03

    〔即時新聞／綜合報導〕據俄羅斯媒體引述伊朗當地政府消息，一台疑似以色列製的無人機昨（12）日墜毀在伊朗境內。由於伊朗鄰國亞塞拜然與亞美尼亞正處於軍事衝突狀態，因此該無人機極有可能隸屬其中一方。

    俄羅斯《衛星通訊社》報導，該無人機墜毀在伊朗境內的阿爾達比勒省（Ardabil）；阿爾達比勒省與處於衝突狀態中的亞塞拜然以及納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）極為接近，與納卡區首府「斯捷潘奈克特」（Stepanakert）距離只有65公里。

    阿爾達比勒省的副省長表示，無人機墜毀時沒有造成任何傷亡；伊朗政府正在進行調查，以釐清這台無人機究竟是屬於亞美尼亞方還是亞塞拜然，但消息媒體研判，該無人機應是隸屬於亞塞拜然。

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