越南網紅正妹帶炸彈搶銀行 驚動軍隊鎮暴逮人

越南網紅正妹淪搶匪，帶著炸彈搶銀行被逮。圖為她參加電視節目表演畫面。（圖擷取自網路畫面）

2020/10/13 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕越南胡志明市本月10日中午發生一起銀行搶案，一名持槍歹徒頭戴鴨舌帽、戴口罩及墨鏡進入銀行，大聲宣告有炸彈，要求銀行職員把錢集中放到櫃台包包內，前後5分鐘得手約21億越南盾（約260.1萬台幣），之後驚動軍隊協助搜捕，在2個多小時之後逮捕搶匪，發現竟是一位網紅正妹。

綜合媒體報導，這起銀行搶案的搶匪名叫馮氏勝（PhùngThị Thắng），今年24歲，越南知名網紅，曾上過當地電視節目，在網路上流量相當不錯。

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馮氏勝在10日中午搭計車到銀行大門口，叫計程車稍等，背著背包進入銀行，大聲宣稱背包裡有炸彈，要求銀行職員把錢都集中放在自己的包裡面，還把汽油倒在桌子上，拿出打火機準備點火，銀行職員嚇得把錢都集中到她的背包裡，不到5分鐘就從銀行走出，再搭原計程車離開。

馮搭車進入一家超市，買一個箱子把錢放進去、並在廁所內換衣服後走出，隨後再轉去另一家超市，就在這裡被警方逮捕。

由於她宣稱有炸彈，警方也找軍方協助搜捕，經逮到馮氏勝之後發現，她是一名女網紅，因為做節目欠了不少債務，才挺而走險，購買汽油製作5個汽油彈搶劫銀行，不過也很快被逮捕。

越南網紅正妹淪搶匪，帶著炸彈搶銀行被逮。圖為她搶銀行後到超市變裝正要逃離。（圖擷取自網路）

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