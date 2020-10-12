為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》全球107萬病歿！ WHO改口稱反對「封城」

    先前一直支持各國效法中國「封城」政策的WHO近日改口指稱，不建議各國用封城做為主要控制病毒的手段。左為世為組織前秘書長陳馮富珍，右為現任世衛秘書長譚德塞「特使」納巴羅。（歐新社資料照）

    先前一直支持各國效法中國「封城」政策的WHO近日改口指稱，不建議各國用封城做為主要控制病毒的手段。左為世為組織前秘書長陳馮富珍，右為現任世衛秘書長譚德塞「特使」納巴羅。（歐新社資料照）

    2020/10/12 22:59

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，世界衛生組織（WHO）近日公布數據，全球單日確診數再創新高，截至11日已有3700萬人確診、逾107萬人死亡；然而，先前一直支持各國效法中國「封城」政策的WHO改口指稱，不建議用封城做為主要控制病毒的手段。

    綜合外媒報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）7月曾表示，希望各國避免讓整個國家陷入全面封鎖，任何人都不樂見，但在某些情況下，「封城」是唯一選擇，「一但結束封鎖，疾病有可能反彈」。

    WHO秘書長譚德塞「特使」納巴羅（David Nabarro）近日接受英國週刊《旁觀者》採訪，他表示，「封城」是不得已的措施，「我們在世衛組織中並不主張將封鎖作為控制病毒的主要手段；我們認為唯一有理由進行封鎖的理由是，讓你有時間重組、重新平衡資源，保護疲憊不堪的醫務人員，但總歸來說，我們不願意這樣做」。

    納巴羅在推特表示，「太多限制會損害人民生計，並導致怨懟」，他還撰文向世界各國領導人喊話，指封城或鎖國會對全球經濟造成巨大傷害，「封鎖只會造成一個不可小覷的後果，就是讓窮人陷入變得更窮困」，他以加勒比海和太平洋地區的旅遊業指出，「到明年，世界貧窮很可能增加一倍。兒童營養不良問題也恐會翻倍」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    瑞典餐廳掛滿「蝙蝠習近平」《超模生死鬥》主持人PO網公審
    2020/10/12 22:01

    瑞典餐廳掛滿「蝙蝠習近平」《超模生死鬥》主持人PO網公審
    疫情重創政府威信 全球逾6成民眾同意企業正在領導國家
    2020/10/12 19:14

    疫情重創政府威信 全球逾6成民眾同意企業正在領導國家

    法國巴黎資產管理：能源轉型投資趨勢確立
    武漢肺炎》疫情再現！中國青島出現12起病例 5天普篩900萬市民
    2020/10/12 14:43

    武漢肺炎》疫情再現！中國青島出現12起病例 5天普篩900萬市民
    武漢肺炎》全球逾107萬人病歿 近3730萬例確診
    2020/10/11 22:14

    武漢肺炎》全球逾107萬人病歿 近3730萬例確診

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    國際今日熱門
    劉曉波獲頒諾貝爾獎10週年 巨型空椅雕塑在巴黎揭幕
    2020/10/12 06:22

    劉曉波獲頒諾貝爾獎10週年 巨型空椅雕塑在巴黎揭幕

    白宮御醫背書 川普已無傳染力 重啟選戰行程
    2020/10/12 05:30

    白宮御醫背書 川普已無傳染力 重啟選戰行程

    拜登︰除非舞弊 否則我不會輸
    2020/10/12 05:30

    拜登︰除非舞弊 否則我不會輸

    關鍵搖擺州 5萬川粉監票
    2020/10/12 05:30

    關鍵搖擺州 5萬川粉監票

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播