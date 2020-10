武漢肺炎》全球107萬病歿！ WHO改口稱反對「封城」

2020/10/12 22:59

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續蔓延,世界衛生組織(WHO)近日公布數據,全球單日確診數再創新高,截至11日已有3700萬人確診、逾107萬人死亡;然而,先前一直支持各國效法中國「封城」政策的WHO改口指稱,不建議用封城做為主要控制病毒的手段。

綜合外媒報導,世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)7月曾表示,希望各國避免讓整個國家陷入全面封鎖,任何人都不樂見,但在某些情況下,「封城」是唯一選擇,「一但結束封鎖,疾病有可能反彈」。

請繼續往下閱讀...

WHO秘書長譚德塞「特使」納巴羅(David Nabarro)近日接受英國週刊《旁觀者》採訪,他表示,「封城」是不得已的措施,「我們在世衛組織中並不主張將封鎖作為控制病毒的主要手段;我們認為唯一有理由進行封鎖的理由是,讓你有時間重組、重新平衡資源,保護疲憊不堪的醫務人員,但總歸來說,我們不願意這樣做」。

納巴羅在推特表示,「太多限制會損害人民生計,並導致怨懟」,他還撰文向世界各國領導人喊話,指封城或鎖國會對全球經濟造成巨大傷害,「封鎖只會造成一個不可小覷的後果,就是讓窮人陷入變得更窮困」,他以加勒比海和太平洋地區的旅遊業指出,「到明年,世界貧窮很可能增加一倍。兒童營養不良問題也恐會翻倍」。

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO's Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: 'We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method'. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ