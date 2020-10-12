武漢肺炎》全球107萬病歿！ WHO改口稱反對「封城」

先前一直支持各國效法中國「封城」政策的WHO近日改口指稱，不建議各國用封城做為主要控制病毒的手段。左為世為組織前秘書長陳馮富珍，右為現任世衛秘書長譚德塞「特使」納巴羅。（歐新社資料照）

2020/10/12 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，世界衛生組織（WHO）近日公布數據，全球單日確診數再創新高，截至11日已有3700萬人確診、逾107萬人死亡；然而，先前一直支持各國效法中國「封城」政策的WHO改口指稱，不建議用封城做為主要控制病毒的手段。

綜合外媒報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）7月曾表示，希望各國避免讓整個國家陷入全面封鎖，任何人都不樂見，但在某些情況下，「封城」是唯一選擇，「一但結束封鎖，疾病有可能反彈」。

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WHO秘書長譚德塞「特使」納巴羅（David Nabarro）近日接受英國週刊《旁觀者》採訪，他表示，「封城」是不得已的措施，「我們在世衛組織中並不主張將封鎖作為控制病毒的主要手段；我們認為唯一有理由進行封鎖的理由是，讓你有時間重組、重新平衡資源，保護疲憊不堪的醫務人員，但總歸來說，我們不願意這樣做」。

納巴羅在推特表示，「太多限制會損害人民生計，並導致怨懟」，他還撰文向世界各國領導人喊話，指封城或鎖國會對全球經濟造成巨大傷害，「封鎖只會造成一個不可小覷的後果，就是讓窮人陷入變得更窮困」，他以加勒比海和太平洋地區的旅遊業指出，「到明年，世界貧窮很可能增加一倍。兒童營養不良問題也恐會翻倍」。

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO's Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: 'We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method'. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ — The Spectator （@spectator） October 9, 2020

Too many restrictions damage people’s livelihoods and provoke resentment. But letting ‘Virus run wild’ will lead to lots of deaths as well as debilitating long-COVID among younger people.



A middle path is needed…. https://t.co/kSIG0ieGCw — Dr David Nabarro （@davidnabarro） October 9, 2020

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