法國指派首位印太大使 對中國施壓升級

中國在太平洋地區擴張勢力，法國將指派駐澳洲大使博諾（左）為首位「印太大使」。（資料照，歐新社）

2020/10/12 16:45

〔中央社〕中國在太平洋地區擴張勢力，法國將指派駐澳洲大使博諾為首位「印太大使」。法方最高策略升級，意指將對中國及衝突地區採取更堅定的政策。

法國外交部宣布，將調派現任駐澳洲大使博諾（Christophe Penot）負責範圍更廣的經濟區域。在德、法推動歐盟對中國採取更堅定政策之際，外界視為這是法國至今，面對爭議地區的最高策略升級。

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「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）指出，博諾20日將離開澳洲，職缺由提波爾（Jean-Pierre Thibault）接任。提波爾曾籌辦2019年法國西南部城市比亞里茲（Biarritz）的七大工業國集團（G7）峰會，也是前環境大使。

博諾將以法國為根據地，預料將頻繁往來印太地區，協調區域外交策略。

法國國防部長帕利（Florence Parly）致力打造以法國、印度、澳洲為骨幹的「印太地區軸線」，在全球緊張關係升溫之際推展外交。三角對話機制將獨立於日本、美國、澳洲與印度，以安全為焦點的「四方安全對話」（The Quad）。

澳洲與中國經濟往來密切，被視為中國對西方關係的前鋒，如今卻成為國際社會試圖維護區域秩序的重要盟友。美國大幅調高駐澳洲使館層級，增派10多個職位，以坎培拉為印太運作基地。

新型冠狀病毒（Covid-19）催化歐洲對中國政府，近期鎮壓香港、興建維吾爾集中營、南海軍事干擾及政治干涉等行徑的焦慮。

博諾在6月曾警告，國際秩序挑戰日益嚴峻，如此崩解很可能因為疫情危機而加速。

博諾說：「法國和澳洲在區域有特別責任，要確保後疫情世界不會變得更糟，可能的話，要變得比以前更好。」

法國在印太地區直接投資達1760億美元，西至非洲沿海、東至南太平洋近澳洲的珊瑚海（Coral Sea），當中包括法國海外屬地。

這個地區佔法國出口17%與進口的14%，法國印太策略意味全球經濟重心已從大西洋轉移到太平洋。

帕利去年在新加坡「香格里拉對話」表示，貿易、科技及話語戰只是國際關係大幅倒退的開始。他說：「不需要是季辛吉（Henry Kissinger）就能看出，亞洲對立與衝突越來越明顯。緩慢形成的悲劇不代表悲劇無法避免，但假裝忽視毫無助益。」

法國是近期對中國及周邊地區態度轉向的歐洲大國。9月時，向來與中國友好的歐洲最大經濟體德國首次發表印太策略，其中包括增強對北京外交壓力。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）當時指出，希望協助打造奠基於法制與國際合作的全球秩序，而非強勢者說了算。

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