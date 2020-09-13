歐中視訊峰會前夕 法財長、德商界籲歐盟擴大施壓北京

法國經濟與財政部長勒麥爾。（路透檔案照）

2020/09/13 23:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在歐盟和中國領袖的視訊峰會登場前夕，法國經濟與財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）13日指出，歐盟迄今仍未形成一致的對中立場，如今已是當務之急，歐盟必須對中國展現「明確姿態」，捍衛自身價值觀。另外，德國工業聯合會（BDI）則要求歐盟擴大對中施壓。

據《德國之聲》（DW）報導，勒麥爾在德國《世界報》（Die Welt）週日版專訪中，呼籲歐盟必須明確表達自己的利益，「歐洲必須強大而獨立，既不依賴中國，也不依賴美國。」勒麥爾還說，若歐盟想和中國這樣的國家建立穩固關係，「我們就必須捍衛自身價值觀，若非如此，歐盟將一無所獲。」

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《世界報》另指出，德國外交部曾在一份內部文件中，「異常清晰地」抨擊中共當局強推的「香港國安法」，直言香港「缺乏司法獨立、面對肆意濫捕無法提供有效的司法保護」，並稱香港的人權狀況正在「向中國看齊」。文件還指出，法案生效後，香港政界、媒體界已出現自我審查。

值得注意的是，歐洲商界如今也出現越來越多批評中國的聲音。德國工業聯合會的亞洲事務專家施卓克（Friedolin Strack）在接受柏林《每日鏡報》採訪時表示，5年前，絕大多數在中國的德國企業都對現狀感到滿意，但數量顯著減少。施卓克說，外企在中國並未獲得與中企相同的待遇，中國市場依然是全球最為封閉的市場之一。

他還表示，習近平剛上台時，外界還認為中國會逐步開放、逐步自由化，但在2017年中共第19次全國代表大會（19大）後，「大家都明白習近平治下的中國不會向開放、市場化方向發展，而是會走向國有經濟導向的特有模式。」

不過，該會也反對美國總統川普試圖與中國「脫鉤」的做法，認為這不符合德國利益，要求歐盟方面應加大對北京的施壓力度，從而達成一份公正的歐中投資協議。

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